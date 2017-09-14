Додано: Пон 03 лис, 2025 15:28

ЛАД написав: prodigy написав: sashaqbl написав: Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?

До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...



Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,

ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14*** Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14*** Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес.

И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog. Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес.И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит

дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаденабрехав він добряче, но в головному правий. Я добре влаштувався. Порівняно з іншими.рядом з сау но підземлею. Короч, да я штабний щур.А не штурмовик. ) ніби і не скривав, що окопи не копаю)Та і цінність схвалення від продіджі для мене нульова) ну яка різниця чи приїхали в мене предки з росії? Ні не приїхали, мої були австріяківазованими. Не в тому що косили під німців но під впливом. А воювали кому як повезло, дехто і за ссср а дехто і за європейський вибір. А ще мої відносно недавно розкуркулені, список забраного мені розказувалась прабабою разом з казочкою на ніч. Так шо ні до комуністичної ідеї ні до николая 2 з сімєю в мене сантиментів нема.Даж більше, загалом до українства в мене чутка відношення предвзяте) не люблю сала з самогоном і розпиз-вабуковинський шовінізм)