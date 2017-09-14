RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:55

andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:03

  Hotab написав:andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .

Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.

Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:11

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .

Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.

Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.


Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Зараз деякі 40-річні жінки - ще ті вогники )

А так - змін не відбулось )
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова


на запорізький мій родич вже 3.5 роки, влітку на 3 тижні був у відпустці
тобі давали відпустку?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:11

  Hotab написав:BIGor
А вони жили до 60?
Чи це як «віслюк і морквинка»?

Імператори жили і по 70 років. Раби були різні - "писемні" думаю могли і 60 років прожити.

Цікавий огляд зробив ШІ на ситуацію, дуже іронічно:
Рабів у Древньому Римі могли відпускати на волю, перетворюючи їх на вільновідпущеників (лібертинів). Це могло статися з різних причин: раб міг викупити себе, його могли звільнити за хорошу службу чи вчинок, або ж пану було невигідно його утримувати. Відпущені раби ставали неповноправними римськими громадянами, але їхні діти вже мали повні права.

Причини звільнення
Викуп: Раб міг самостійно назбирати необхідну суму, щоб викупити свою свободу.
Винагорода: Власник міг звільнити раба як винагороду за хорошу службу або добрий вчинок.
Невигідність утримання: Іноді раба відпускали, якщо його утримання ставало економічно невигідним для пана.

Статус вільновідпущеників
Статус: Після звільнення раб ставав вільновідпущеником (лібертином) і отримував статус неповноправного громадянина Риму.
Права: Вони не могли обіймати вищі посади або служити в армії, а їх участь у народних зборах була обмежена.
Обов'язки перед патроном: Вільновідпущеник мусив виявляти шанобливість до колишнього патрона, іноді частково працювати на нього або заповідати йому частину свого майна.
Права дітей: Діти вільновідпущеників народжувалися вільними і мали повні громадянські права.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:14

  BIGor написав:Насправді до рабів в Древньому Римі відносились ще добре, їх кормили, за вбивство чи побиття раба господар навіть міг присісти, а старим рабам (наприклад яким виповнилось 60 років) часто давали свободу (бо утримання такого раба було нераціонально). Як іронічно....

Справа в тому, що ми живемо не у Стародавньому Римі, а в сучасній Україні. Які можуть бути раби у 21-ому сторіччі? Я не розумію тих, хто каже, що якщо закон унормовує рабство, то це - ок. Що це за система, де є вільні люди і невільні люди? Тут не те, що Стародавній Рим згадувати недоречно, навіть Другу світову - теж. Суспільні відносини повністю змінилися.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:15

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .

Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.

Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.


Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Зараз деякі 40-річні жінки - ще ті вогники )

А так - змін не відбулось )


і чоловік і жінка до 55(53) мають достатньо енергії, після 60 починається біологічне старіння людини , це доказано наукою
https://www.youtube.com/watch?v=SmhRcHBZAdU&t=2s
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:17

  Hotab написав:andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .

На все є відповідь ШІ

служба після 40 років у наполеонівській армії була великою рідкістю, але не повною неможливістю. Ось як це працювало 👇

🇫🇷 1. Загальна система призову (конскрипції)
В основі армії Наполеона була масова мобілізація через "loi Jourdan-Delbrel" (1798) — це закон, який встановив загальний військовий обов’язок для всіх чоловіків віком 20–25 років.

Потім, у міру воєн, призив розширювали: у деякі роки (особливо після 1812 р.) призивали навіть 17–45-річних, але старших здебільшого брали лише у крайніх випадках.

Тобто 40-річний чоловік зазвичай не потрапляв у діючу армію, хіба що в резерв, Національну гвардію або тилові частини.

⚔️ 2. Реальні винятки
Після 1812 року (втрати в Росії) армія зазнала катастрофічного скорочення. Тоді Наполеон створював корпуси "anciens" — старших ветеранів, яких знову призивали, навіть після 40 років.

Такі солдати часто виконували гарнізонну або адміністративну службу, а не фронтові бої.

Також офіцери й унтер-офіцери старше 40 років залишалися на службі, особливо ті, хто мав бойовий досвід і нагороди.

🏰 3. Національна гвардія
Для чоловіків старших за 30–35 років існувала "Garde nationale" — свого роду територіальні сили, які охороняли міста, склади, проводили мобілізацію та забезпечували порядок у тилу.

Це була почесна служба, часто поєднана з місцевим патріотизмом і престижем.

Вони могли бути мобілізовані у випадку вторгнення на територію Франції (наприклад, у 1814 р. під час кампанії оборони Франції).

🪖 4. Соціальний аспект
40-річний чоловік у Франції того часу вважався вже зрілим і часто сімейним, тому його мобілізація викликала соціальне напруження.

Уряд міг дозволити викуп від служби (якщо хтось міг заплатити або знайти замінника), що особливо практикували в заможніших родинах.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:19

  АндрейМ написав:
  BIGor написав:Насправді до рабів в Древньому Римі відносились ще добре, їх кормили, за вбивство чи побиття раба господар навіть міг присісти, а старим рабам (наприклад яким виповнилось 60 років) часто давали свободу (бо утримання такого раба було нераціонально). Як іронічно....

Справа в тому, що ми живемо не у Стародавньому Римі, а в сучасній Україні. Які можуть бути раби у 21-ому сторіччі? Я не розумію тих, хто каже, що якщо закон унормовує рабство, то це - ок. Що це за система, де є вільні люди і невільні люди? Тут не те, що Стародавній Рим згадувати недоречно, навіть Другу світову - теж. Суспільні відносини повністю змінилися.

Ну я би тут поспорив, от дивіться, в ДР (Древній Рим) були Патриції, плебеї і раби. У нас зараз теж три слої - Чиновники/бізнес, заброньовані/нетойвосники/тиловики і ухилянти.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:21

  АндрейМ написав:
  BIGor написав:Насправді до рабів в Древньому Римі відносились ще добре, їх кормили, за вбивство чи побиття раба господар навіть міг присісти, а старим рабам (наприклад яким виповнилось 60 років) часто давали свободу (бо утримання такого раба було нераціонально). Як іронічно....

Справа в тому, що ми живемо не у Стародавньому Римі, а в сучасній Україні. Які можуть бути раби у 21-ому сторіччі? Я не розумію тих, хто каже, що якщо закон унормовує рабство, то це - ок. Що це за система, де є вільні люди і невільні люди? Тут не те, що Стародавній Рим згадувати недоречно, навіть Другу світову - теж. Суспільні відносини повністю змінилися.


Ты, холоп, чьих будешь ?

Если не чьих, то к чему это всё ? )

Ты выехал за границу, но пишешь о каком-то рабстве.
При рабстве, ты бы никуда не выехал
Точил бы снаряды за паёк
