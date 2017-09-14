RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:24

BIGor
Ну той же ШІ про дорослу тривалість. Тобто якщо не помер малим і не вбили на війні.

Висновок:
У давнину люди, які виживали після дитинства, могли доживати й до 70 років, але таких було мало.
Отже, середня тривалість життя була низькою головно через дитячу смертність, епідемії й війни — не тому, що організм «старів раніше» чи «люди тоді не могли жити довго».



Важко сказати, зараз можна констатувати «могли доживати до 70, але таких було мало»?
Зараз дивлюсь на деяких наших граунд-стафів в 50 років : зайва вага, дві пачки в день , без ханки не вечеряє. Виглядає на 60, отдишка. Я не прогнозую йому 70))
Hotab
 
Повідомлень: 17019
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:35

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...

Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...

це ви до чого? що якщо людина в ЗСУ, то в неї індульгенція, кажи все, що хочеш?..

а релігійні громади з центром в країні-агресорі - заборонені. якось так, військовий час...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10322
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10322
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:58

Мрії, мрії..

«Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі», — припустив Президент Фінляндії Александер Стубб.
Саміт «Групи двадцяти» відбудеться з 22—23 листопада 2025 року в найбільшому місті Південно-Африканської Республіки — Йоганнесбурзі. Дональд Трамп не планує брати участі в заході — замість нього до Африки має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Путін також не підтвердив своєї участі в саміті. Це може бути пов’язано з тим, що ПАР ратифікувала Римський статут, тому зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.
https://babel.ua/news/122746-prezident- ... -g20-u-par
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5648
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:08

  Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз

Отличная история ....

Полгода не выходил, а тут решил выйти ...

Пишет, что везут, а нам тут рассказывают, что телефоны сразу отбирают ...

Если забрали, то обязательно живым не останется ...

Бетон, меньше читай фейсбуки в пьяном угаре )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:16

  Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...

Це - абсолютно нормально. Людям дали головне - безпеку. Які ще виплати? Звичайно, що умови потрібно переглядати і виплати припиняти.

Стосовно служби - молоді німці йому розкажуть де вони його бачили з призовом, військовим обов'язком і куди йому йти. Третій рік не можуть запровадити строкову службу, бо бояться, що їх викинуть із владних кабінетів, як попередній уряд, так і цей.
АндрейМ
 
Повідомлень: 628
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:18

fox767676

А кто им этот карт-бланш дал ? а ?

Трамп в Анкоридже, за которого ты топил, и Си, за которого ты топишь )

Сколько было рассказов от тебя - как Трамп остановит войну, как Си остановит войну )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 03 лис, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:20

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...

Це - абсолютно нормально. Людям дали головне - безпеку. Які ще виплати?


Безпека ... але без грошей, тобто працювати та орендувати житло

Більшість 18-22 потягнуться знову в Україну.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:43

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова


на запорізький мій родич вже 3.5 роки, влітку на 3 тижні був у відпустці
тобі давали відпустку?

Так в 22 -0, в 23 -5, в 24- 30, в 25 -30, за весь час- 65.
без вихідних.
В 23 було півдня на Великдень. Решту тільки відсипні.
А тобі давали відпустку? А вихідні? А скількох годинний в тебе робочий день?
В мене 2 роки було 28 годин робочих, потом 20 на сон.
Зараз є ще 3 тя сутка 18 робочих 8 сну.
А з розваг переписування з тобов. :lol: навіть наушники в вуха мож впіхнути лиш коли відсипний день.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
