BIGor Ну той же ШІ про дорослу тривалість. Тобто якщо не помер малим і не вбили на війні. Висновок: У давнину люди, які виживали після дитинства, могли доживати й до 70 років, але таких було мало. Отже, середня тривалість життя була низькою головно через дитячу смертність, епідемії й війни — не тому, що організм «старів раніше» чи «люди тоді не могли жити довго».
Важко сказати, зараз можна констатувати «могли доживати до 70, але таких було мало»? Зараз дивлюсь на деяких наших граунд-стафів в 50 років : зайва вага, дві пачки в день , без ханки не вечеряє. Виглядає на 60, отдишка. Я не прогнозую йому 70))
Shaman написав:й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви? До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
це ви до чого? що якщо людина в ЗСУ, то в неї індульгенція, кажи все, що хочеш?..
а релігійні громади з центром в країні-агресорі - заборонені. якось так, військовий час...
як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.
У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.
«Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі», — припустив Президент Фінляндії Александер Стубб. Саміт «Групи двадцяти» відбудеться з 22—23 листопада 2025 року в найбільшому місті Південно-Африканської Республіки — Йоганнесбурзі. Дональд Трамп не планує брати участі в заході — замість нього до Африки має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс. Путін також не підтвердив своєї участі в саміті. Це може бути пов’язано з тим, що ПАР ратифікувала Римський статут, тому зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. https://babel.ua/news/122746-prezident- ... -g20-u-par
Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз
Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз
Отличная история ....
Полгода не выходил, а тут решил выйти ...
Пишет, что везут, а нам тут рассказывают, что телефоны сразу отбирают ...
Если забрали, то обязательно живым не останется ...
Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...
Це - абсолютно нормально. Людям дали головне - безпеку. Які ще виплати? Звичайно, що умови потрібно переглядати і виплати припиняти.
Стосовно служби - молоді німці йому розкажуть де вони його бачили з призовом, військовим обов'язком і куди йому йти. Третій рік не можуть запровадити строкову службу, бо бояться, що їх викинуть із владних кабінетів, як попередній уряд, так і цей.
Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Banderlog написав:Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова
на запорізький мій родич вже 3.5 роки, влітку на 3 тижні був у відпустці тобі давали відпустку?
Так в 22 -0, в 23 -5, в 24- 30, в 25 -30, за весь час- 65. без вихідних. В 23 було півдня на Великдень. Решту тільки відсипні. А тобі давали відпустку? А вихідні? А скількох годинний в тебе робочий день? В мене 2 роки було 28 годин робочих, потом 20 на сон. Зараз є ще 3 тя сутка 18 робочих 8 сну. А з розваг переписування з тобов. навіть наушники в вуха мож впіхнути лиш коли відсипний день.