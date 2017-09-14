RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15662156631566415665>
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10322
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:58

Мрії, мрії..

«Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі», — припустив Президент Фінляндії Александер Стубб.
Саміт «Групи двадцяти» відбудеться з 22—23 листопада 2025 року в найбільшому місті Південно-Африканської Республіки — Йоганнесбурзі. Дональд Трамп не планує брати участі в заході — замість нього до Африки має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Путін також не підтвердив своєї участі в саміті. Це може бути пов’язано з тим, що ПАР ратифікувала Римський статут, тому зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.
https://babel.ua/news/122746-prezident- ... -g20-u-par
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5648
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:08

  Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз

Отличная история ....

Полгода не выходил, а тут решил выйти ...

Пишет, что везут, а нам тут рассказывают, что телефоны сразу отбирают ...

Если забрали, то обязательно живым не останется ...

Бетон, меньше читай фейсбуки в пьяном угаре )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:16

  Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...

Це - абсолютно нормально. Людям дали головне - безпеку. Які ще виплати? Звичайно, що умови потрібно переглядати і виплати припиняти.

Стосовно служби - молоді німці йому розкажуть де вони його бачили з призовом, військовим обов'язком і куди йому йти. Третій рік не можуть запровадити строкову службу, бо бояться, що їх викинуть із владних кабінетів, як попередній уряд, так і цей.
АндрейМ
 
Повідомлень: 628
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:18

fox767676

А кто им этот карт-бланш дал ? а ?

Трамп в Анкоридже, за которого ты топил, и Си, за которого ты топишь )

Сколько было рассказов от тебя - как Трамп остановит войну, как Си остановит войну )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 03 лис, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:20

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...

Це - абсолютно нормально. Людям дали головне - безпеку. Які ще виплати?


Безпека ... але без грошей, тобто працювати та орендувати житло

Більшість 18-22 потягнуться знову в Україну.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:43

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова


на запорізький мій родич вже 3.5 роки, влітку на 3 тижні був у відпустці
тобі давали відпустку?

Так в 22 -0, в 23 -5, в 24- 30, в 25 -30, за весь час- 65.
без вихідних.
В 23 було півдня на Великдень. Решту тільки відсипні.
А тобі давали відпустку? А вихідні? А скількох годинний в тебе робочий день?
В мене 2 роки було 28 годин робочих, потом 20 на сон.
Зараз є ще 3 тя сутка 18 робочих 8 сну.
А з розваг переписування з тобов. :lol: навіть наушники в вуха мож впіхнути лиш коли відсипний день.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:43

  Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз


Телефон не забрали? Странно.
Шанс большой. Напиши ему, что бы делал что скажут. ВЛК-ВЛК. В учебку-в учебку. Денег-денег. А потом с учебки спетляет или с части.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шанс зависит от возраста и звания
чем они выше , тем больше шансов попасть на тыловую синекуру
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4693
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15662156631566415665>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 147952
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 339762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1028893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2699)
03.11.2025 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.