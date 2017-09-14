RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15663156641566515666>
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:02

fox767676
лучше напомни где можно послушать "стук железных копыт"?
Прохожий
 
Повідомлень: 14189
З нами з: 05.06.13
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:02

  Banderlog написав:
  fler написав:«Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі», — припустив Президент Фінляндії Александер Стубб.
нас нарешті прийняли в g20? :lol:

У мене інше питання по цитаті: як саме вони очікують розвиток ситуації? Що таке має статися за наступні 2-3 тижні?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5933
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:04

  Прохожий написав:fox767676
лучше напомни где можно послушать "стук железных копыт"?


В ТГ канали "Залізний купол","Київський купол","Правий берег" щодня оголошення дають
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 03 лис, 2025 20:11, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226 :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9049
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21678 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:18

  fler написав:У мене інше питання по цитаті: як саме вони очікують розвиток ситуації? Що таке має статися за наступні 2-3 тижні?


Пані, наші дніпровські дядьки з грошима та тіньовим впливом готуються до якихось "виборів", це я вам точно скажу. Я сам сміюсь з цього на кшталт "сам придумав-сам повірив", але метушня точно є.
Сам я поясняю тим, що навіть таких поважних та статечних дядьків просто ввели в оману, і скоріше по Дніпру начне гатити арта прямою наводкою ніж відбудуться якісь "вибори".
Тим більш, вибори нам ні до чого, є легітимний президент "отныне, присно и вовеки веков", амінь.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 942
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:27

  Сибарит написав:
  pesikot написав:Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226 :)


В біблійні часи, кажуть, по 900 років жили )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226 :)


В біблійні часи, кажуть, по 900 років жили )
"А їв тільки сало та картоплю"(с)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36885
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:32

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз


Телефон не забрали? Странно.
Шанс большой. Напиши ему, что бы делал что скажут. ВЛК-ВЛК. В учебку-в учебку. Денег-денег. А потом с учебки спетляет или с части.

Забрали. Связи с ним нет
Жена плачет, орёт. Адвокаты сказали, что его уже увезли в учебку
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:34

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Сибарит написав:---=== pesikot ===---
Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"
---===
Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226 :)


В біблійні часи, кажуть, по 900 років жили )
"А їв тільки сало та картоплю"(с)

До речі, сьогодні ДН митця )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:38

  Бетон написав:Забрали. Связи с ним нет
Жена плачет, орёт. Адвокаты сказали, что его уже увезли в учебку


Прекрасная история ...

То связь есть, то уже пропала.
Проколся Бетон в истории с телефоном, решил исправить

Уже в учебку ... вот прям сразу ...

Адвокаты за 5 минут подключены и всё знают

PS. Бетон, если это история с фейсбука, то на фиг сразу ...

Если это твой реальный знакомый, то почему ты не пошёл с ним забирать ребёнка из садика ?
Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15663156641566515666>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 147993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 339808
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1028963
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.