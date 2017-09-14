RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:57

pesikot

Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?


😅 злий ти земеля)))

Я завжди довіряю словам бетона, він може помилятись, але свідомо якось не брехав. Проте це якась ну дуже дивна історія))
Не виходив хз скільки, вийшов один раз і зразу встряв))
Воно то канєш монєтка бува і на ребро падає дуже рідко, але дивина))
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:pesikot

Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?


злий ти земеля)))

Я завжди довіряю словам бетона, він може помилятись, але свідомо якось не брехав. Проте це якась ну дуже дивна історія))
Не виходив хз скільки, вийшов один раз і зразу встояв))
Воно то канєш монєтка бува і на ребро падає дуже рідко, але дивина))
Ми ж не знаємо, як далеко від дому до дитсадка.
Всяке буває.
В нашому районі було теж мужик вийшов за хлібом в капцях, вибрав невдалий маршрут вздовж дороги, турагенти миттю на ходу вилітають з бусіка і опріходували.
Всяке буває.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бетону лучше не рисковать а остаться дома с новой семьей
до перемоги
может судьба
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:16

  Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...

який у Німеччині "призивний вік", від і до?
Faceless
Всяке буває.


Та буває « ван шут, ван кілл», але тут за 2-3 місяці взагалі не сидівши в квартирі (і по місту по справах щодня, і по Україні на авто, і бігаю вздовж борщагівськоі до Манхеттена) жодної навіть перевірки документів. Жодної зупинки. А тут раз вийшов і схопили, да ще і не просто повістка, а зразу в бусік за ногу)
Цікаво, що у нього по документах. Як «розумний» флайман, нічого не ставив, голова в піску, а там всюди горить все червоним «ахтунг! Ухилянт!»
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Та буває « ван шут, ван кілл», але тут за 2-3 місяці взагалі не сидівши в квартирі (і по місту по справах щодня, і по Україні на авто, і бігаю вздовж борщагівськоі до Манхеттена) жодної навіть перевірки документів. Жодної зупинки. А тут раз вийшов і схопили, да ще і не посто повістка, а зразу в бусік)

може після півроку самоізоляції надто дьорганий з переляканим поглядом і підкошуюobмися колінами одразу привернув увагу ?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:22

янелох

  fox767676 написав:Стубб исходит из логики здорового прагматичного европейца - зафиксировать убыток сейчас любой ценой, чтобы окончатекльно не потерять перспективу на будущее
У них так в истории и было
Но они ничего не понимают в логике горячих восточноевропейских ребят

А що там розуміти, вся логіка описується парадигмою: "янелох"
  flyman написав:
  fox767676 написав:Стубб исходит из логики здорового прагматичного европейца - зафиксировать убыток сейчас любой ценой, чтобы окончатекльно не потерять перспективу на будущее
У них так в истории и было
Но они ничего не понимают в логике горячих восточноевропейских ребят

А що там розуміти, вся логіка описується парадигмою: "янелох"


Польський уряд у лондонському екзилі теж Черчилю казали "ми не лохи щоб чумазим радянським українцям Львів віддавати, так Сталіну й передайте". У підсумку фіни у вільному світі , а ПНР на 40 років за "залізною завісою".
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:29

  fox767676 написав:Польський уряд у лондонському екзилі теж Черчилю казали "ми не лохи щоб чумазим радянським українцям Львів віддавати, так Сталіну й передайте". У підсумку фіни у вільному світі , а ПНР на 40 років за "залізною завісою".

менталітет не проп'єш
