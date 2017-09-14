RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1566815669156701567115672>
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:50

  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.

Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты

Адвокат по телефону з чорного буса "Військовий адвокат"? Дуже гарна історія, ви нянька на 20 хвилин були? Дитина норм? Про дружину ми в курсі ви піклуєтесь. Коли неповнолітні у небезпеці я вперше бачу хороброго чоловіка на таксі і жінку яка подзвонила у дитсадок, потім істерика, дитина у кімнаті звуконепроникній, все зрозуміло, Бетон.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:53

  stm написав:дитина у кімнаті звуконепроникній

Тавивсє фашисти! :lol:
Water
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Граф Монте Кристо
Фернан, Эдмон Дантес и Мерседес :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:56

  fox767676 написав:Граф Монте Кристо
Фернан, Эдмон Дантес и Мерседес :)

Я всі 5 бутилок беру. :mrgreen:
Water
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:01

  Water написав:
  stm написав:дитина у кімнаті звуконепроникній

Тавивсє фашисти! :lol:

Зігонув.. накотив шнапсу
Hotab
 
Повідомлень: 17030
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:02

  Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.

У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.

Голова керівної партії Німеччини невдоволений збільшенням кількості молодих українців, що приїжджають до країни

так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...
Могу добавить.
«Ми повинні контролювати й значно зменшити стрімке зростання припливу молодих чоловіків з України. Тому ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона знову змінила пом’якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджають до Німеччини, замість того щоб захищати свою батьківщину», — розповів очільник Баварії.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vijizd-cholovikiv-z-ukrajini-markus-zeder-zaklikav-obmezhiti-v-jizd-do-nimechchini-50555207.html
А вы сами не можете ограничить "приплив молодих чоловіків з України"?
Почему для этого надо "впливати на Україну"?
Или вы, как настоящие демократы, этого сделать не можете, а Украина так себе демократия, ей позволительно? Зато у вас потом будет ещё один повод рассказывать, что Украина ещё "не дозрела" до вступления в ЕС. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:09

Я молился за здравие новобусифицированного и было мне видение- отринутся врата геены огненной и спасется душа грешника! Господь (УПЦ) велик и милосерден, помилует его.
Бетон, если мое видение сбудется, пусть жена (чуть не написал "вдова", бес путает) отнесет и зажжет в храме самую дорогую свечу!
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:09

  candle645 написав:яке ж воно мерзенне...
посилання на вкид щодо "Сотні тисяч послужили і дома" буде?

Це поранення, полон і 26 стаття ЗУ. Тому так, там не одна сотка тисяч вже є. Здорових не з 26 статті ніхто не відпускає.
Востаннє редагувалось stm в Пон 03 лис, 2025 23:11, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:10

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.


Вот тут сцена погони и освобождения получится



fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:13

  stm написав:
  candle645 написав:яке ж воно мерзенне...
посилання на вкид щодо "Сотні тисяч послужили і дома" буде?

Це поранення, полон і 26 стаття ЗУ. Тому так, там не одна сотка тисяч вже є. Здорових не з 26 статті ніхто не відпускає.


Проста статистика нашого форуму: більша половина тих, хто був мобілізований в перші місяці війни - вже не служать. Дома.
Одиниці дійсно нюхали порох. Решта «кендели» флудливі.
Hotab
 
Повідомлень: 17030
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 1566815669156701567115672>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148081
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 339890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1029129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2703)
03.11.2025 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.