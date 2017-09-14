wild.tomcat написав:.............. у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....
У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію. Так же, как и ни у кого здесь. Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности. То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?
цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що? і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
А вы, оказывается, слушаете "рашувтудей" і їм подібні". Остальное по принципу: "Обвиняй другого в своих грехах". Мог бы вам дать хорошую характеристику, но не буду опускаться до вашего недосягаемого уровня. Вибачатися перед вами мне не за что, ничего плохого или оскорбительного я вам не написал. Когда надо и есть за что, я прошу прощения без дополнительных просьб. Можете найти примеры. По поводу ваших высказываний. Я мог бы расстроиться, если бы такое написал человек, которого я уважаю. Правда, люди, которых я уважаю, так не написали бы. От вас я ничего другого не ожидал.
prodigy написав:----------------------------- sashaqbl Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви? До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес. И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаде ......
Да я понимаю, что вы не особо нуждаетесь в защите. Меня удивляет/возмущает сам факт. Прав sashaqbl.
ЛАД Не раз писал - я за мобилизацию во время войны. Трагедией это не считаю. Но комментарии, действительно,
Та нема в тих коментарях ніякого «дєйствітєльно». Він навіть невідомо ще буде на фронті, чи в тилу. А якщо і на фронті, може принесе гору користі країні і живим-здоровим героєм повернеться. Через півроку, по закінченню війни. Невже ви підтримуєте оцю демонізацію служби в ЗСУ? Загинути загалом то можна і в ліжку в спальному районі Києва. Тому люди с деякою іронією і фаталізмом до всього ставляться.
Я, вроде, ясно и чётко написал о своём отношении и вы это правильно процитировали. Загинути можно везде, вы правы. Но шансы сильно отличаются. А относиться "с деякою іронією і фаталізмом" вполне можно и, наверное, нужно. Тем, кто служит, особенно на фронте. А, простите, тыловым крысам не личить. И понятно, что идти в армию нужно, но радость от этого никто не испытывает. А комментарии больше похожи не на "деяку іронію", а на злорадствование и радость, что "забрали его, а не меня".
Hotab написав:Мені в ситуації з голодомором в принципі індустріалізація (як мета) трохи зрозуміла. Хоча я ніяк не можу це виправдовувати. Мені не зрозуміла заборона збирати по зібраному, отей закон про 3 колоски. Заборона залишити село в пошуках їжі . Забирання посівного матеріалу. Якось важко знайти логічне виправдання такому.
Придумать какие-то объяснения можно. Но это будут домыслы. А чем это объяснялось в действительности... К сожалению, многие документы до сих пор закрыты. А многие, возможно, уничтожены. Кое-что можно понять отсюда -https://surl.lt/svzuag.
После коллективизации на селе образовался большой массив общественной собственности, которую крестьяне воспринимали отчуждённо и не считали необходимым за нею следить. Мелкие кражи в колхозах стали массовым явлением, в то время как индустриализация требовала продовольственных ресурсов. Однако наказание за кражи общественного имущества было таким ничтожным, что никого не останавливало
вскрылись массовые случаи неуборки урожая накануне начавшегося голода
Приведена интересная выдержка их письма Сталина с теоретическим обоснованием необходимости "Закон о трёх колосках". Есть интересные цифры. И запрещался не столько выезд из села, сколько бегство в город. Хотя тут сложно разграничить, что первично. Скорее, важно и то, и другое. По ссылке об этом тоже немного есть.
P.s. Если вдруг интересно, продиджи писал о "любимцах Питера", можете посмотреть здесь - https://surl.li/vrdgli. Конечно, обвинения в измене и шпионаже были явно сфабрикованы и после смерти Сталина уже в 1954 проходивших по нему реабилитировали (некоторых посмертно). Тем не менее, грехов за многими из них было немало.