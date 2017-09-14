RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15669156701567115672
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 00:08

  katso написав:
Вы стебаетесь не веря в этот факт, не понимая что оправдывая такую (даже если придуманную) ситуацию запускаете бумеранг который потом ко всем нам еще вернется.


Особенность кармического принципа заключается в отсрочке воздаяния.
Отсюда невозможность выучить простой урок и круговорот сансары.

Пы. Сы. а почему "стебаетесь" а не "стебетесь" ?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 00:08

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:..............
у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....

У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.
Так же, как и ни у кого здесь.
Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности.
То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?


цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що?
і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
А вы, оказывается, слушаете "рашувтудей" і їм подібні". :shock:
Остальное по принципу: "Обвиняй другого в своих грехах".
Мог бы вам дать хорошую характеристику, но не буду опускаться до вашего недосягаемого уровня.
Вибачатися перед вами мне не за что, ничего плохого или оскорбительного я вам не написал. Когда надо и есть за что, я прошу прощения без дополнительных просьб. Можете найти примеры.
По поводу ваших высказываний.
Я мог бы расстроиться, если бы такое написал человек, которого я уважаю. Правда, люди, которых я уважаю, так не написали бы. От вас я ничего другого не ожидал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 00:14

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:-----------------------------
sashaqbl
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
----------------------------
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес.
И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаде :lol:
......
Да я понимаю, что вы не особо нуждаетесь в защите.
Меня удивляет/возмущает сам факт.
Прав sashaqbl.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 00:50

  Hotab написав:
ЛАД
Не раз писал - я за мобилизацию во время войны.
Трагедией это не считаю.
Но комментарии, действительно,

Та нема в тих коментарях ніякого «дєйствітєльно».
Він навіть невідомо ще буде на фронті, чи в тилу. А якщо і на фронті, може принесе гору користі країні і живим-здоровим героєм повернеться. Через півроку, по закінченню війни.
Невже ви підтримуєте оцю демонізацію служби в ЗСУ?
Загинути загалом то можна і в ліжку в спальному районі Києва. Тому люди с деякою іронією і фаталізмом до всього ставляться.

Я, вроде, ясно и чётко написал о своём отношении и вы это правильно процитировали.
Загинути можно везде, вы правы. Но шансы сильно отличаются.
А относиться "с деякою іронією і фаталізмом" вполне можно и, наверное, нужно. Тем, кто служит, особенно на фронте.
А, простите, тыловым крысам не личить.
И понятно, что идти в армию нужно, но радость от этого никто не испытывает.
А комментарии больше похожи не на "деяку іронію", а на злорадствование и радость, что "забрали его, а не меня".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 00:56

Интересная всё-таки модерация.
У меня сегодня удалили 2 поста.
Один удалила Ирина. Можно было и не удалять, но понимаю и не возражаю.
А вот кто удалил второй пост, не известно. И заметил я это чисто случайно.
При этом шаманская пропаганда, на которую я отвечал, осталась в полном объёме.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 01:06

  Hotab написав:Мені в ситуації з голодомором в принципі індустріалізація (як мета) трохи зрозуміла. Хоча я ніяк не можу це виправдовувати. Мені не зрозуміла заборона збирати по зібраному, отей закон про 3 колоски. Заборона залишити село в пошуках їжі . Забирання посівного матеріалу. Якось важко знайти логічне виправдання такому.
Придумать какие-то объяснения можно.
Но это будут домыслы. А чем это объяснялось в действительности...
К сожалению, многие документы до сих пор закрыты. А многие, возможно, уничтожены.
Кое-что можно понять отсюда -https://surl.lt/svzuag.
После коллективизации на селе образовался большой массив общественной собственности, которую крестьяне воспринимали отчуждённо и не считали необходимым за нею следить. Мелкие кражи в колхозах стали массовым явлением, в то время как индустриализация требовала продовольственных ресурсов. Однако наказание за кражи общественного имущества было таким ничтожным, что никого не останавливало
вскрылись массовые случаи неуборки урожая накануне начавшегося голода
Приведена интересная выдержка их письма Сталина с теоретическим обоснованием необходимости "Закон о трёх колосках". Есть интересные цифры.
И запрещался не столько выезд из села, сколько бегство в город. Хотя тут сложно разграничить, что первично. Скорее, важно и то, и другое. По ссылке об этом тоже немного есть.

P.s. Если вдруг интересно, продиджи писал о "любимцах Питера", можете посмотреть здесь - https://surl.li/vrdgli. Конечно, обвинения в измене и шпионаже были явно сфабрикованы и после смерти Сталина уже в 1954 проходивших по нему реабилитировали (некоторых посмертно). Тем не менее, грехов за многими из них было немало.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15669156701567115672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 339915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1029165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.