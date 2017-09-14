RSS
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У нас у владі точно жирафи: всі військові просили про контракти з чітким терміном служби наприкінці 2023, а їх введуть наприкінці 2025...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5639
З нами з: 29.07.22
Подякував: 897 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:29

  Дюрі-бачі написав:У нас у владі точно жирафи: всі військові просили про контракти з чітким терміном служби наприкінці 2023, а їх введуть наприкінці 2025...


никаких читких не будет
болле того, с вас снимут липовое доцентство (ибо в истории, логике, не говоря о диалектике = 0) и пошлют на 5 лет блиндажи по новой границе копать
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4703
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )

Дитина з садка нікуди не дінеться, а чоловік за той час може впасти і вдаритись о тупий предмет (якщо він занадто емоційно сприйняв свою участь у зйомках "луганського діпфейка")
Letusrock
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:58

  Letusrock написав:
  stm написав:Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )

Дитина з садка нікуди не дінеться, а чоловік за той час може впасти і вдаритись о тупий предмет (якщо він занадто емоційно сприйняв свою участь у зйомках "луганського діпфейка")

:lol:
Все вже, тіло віддали. Мабуть неживе. То жінка з дитиною (чи без, дитина якось у цій історії як неживий предмет) вже планують виїхати закордон і "пожить нормально" 8)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6029
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
