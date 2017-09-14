Додано: Вів 04 лис, 2025 09:47

ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав: У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.

Так же, как и ни у кого здесь.

Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности.

То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились? У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.Так же, как и ни у кого здесь.Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере,придерживаться объективности.То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?



цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що?

і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення. цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що?і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.

А вы, оказывается, слушаете "рашувтудей" і їм подібні".

Остальное по принципу: "Обвиняй другого в своих грехах".

Мог бы вам дать хорошую характеристику, но не буду опускаться до вашего недосягаемого уровня.

Вибачатися перед вами мне не за что, ничего плохого или оскорбительного я вам не написал. Когда надо и есть за что, я прошу прощения без дополнительных просьб. Можете найти примеры.

По поводу ваших высказываний.

Я мог бы расстроиться, если бы такое написал человек, которого я уважаю. Правда, люди, которых я уважаю, так не написали бы. От вас я ничего другого не ожидал. А вы, оказывается, слушаете "рашувтудей" і їм подібні".Остальное по принципу: "Обвиняй другого в своих грехах".Мог бы вам дать хорошую характеристику, но не буду опускаться до вашего недосягаемого уровня.Вибачатися перед вами мне не за что, ничего плохого или оскорбительного я вам не написал. Когда надо и есть за что, я прошу прощения без дополнительных просьб. Можете найти примеры.По поводу ваших высказываний.Я мог бы расстроиться, если бы такое написал человек, которого я уважаю. Правда, люди, которых я уважаю, так не написали бы. От вас я ничего другого не ожидал.

ну от нахіба перекручувати? я "рашувтудей" привів як приклад виключно для того, щоб показати цінність вашого "но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты". так шо ваше "обвиняй другого в своих грехах" на себе приміряйте.тепер по суті - ваше "іскажать історію", "альтернатівная історія", "пєрєпісивать історію" це слово в слово з того, що говорять зараз рашисти і використовують це в т.ч. щоб йти на нас війною. ви з ними одного поля ягода. ви і досі напевно все ще шукаєте "хороших руських", як в 22у. хоча від вас я теж нічого іншого і не очікував. а ваша повага чи неповага мені якось глибоко по ...ю. за себе переймайтеся.але про що це я, як писав один учасник форуму, поважний учасник, "ладу ви всеодно нічого не доведете" (с).