RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15673156741567515676>
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:14

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.

Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.


Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Зараз деякі 40-річні жінки - ще ті вогники )

А так - змін не відбулось )

А ти народи 5 дітей, вигодуй їх грудьми, пережий смерть 1-2-3 дітей і т.д. Будеш "вогником"? :D :D
Сильно тобі ще сексу захочеться після 5 дітей? :D
Хоча може і захочеться, ти ж тільки за Україну і думаєш. Кожна дитина - це ж майбутній воїн щоб захищати Україну від клятих москалів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6883
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:16

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.

ну інший дід же не пішов, хоча так, дуже багато людей встигли пройти через війну
Той дід що 18-річний - був реально добровольцем, втік з дому щоб попасти в армію.
І на прикладі його села можна зробити гнітючий висновок про рівень втрат: є памятник з прізвищами загиблих, їх там біля 40-50 чоловік (при загальній кількості населення біля 1000 чоловік) і це при тому що червона армія зайшла в область у жовтні 44-го. Тобто це загиблі за півроку війни коли німецькі війська постійно відступали
Тут, кстати, вопрос сложнее.
Погибших было очень много. И то, что немцы последние полгода отступали, число погибших не уменьшало. Я себе представляю, как обидно было погибать в последний день войны. Но погибали.
Но трудно сказать, сумел бы первый прадед прожить такую благополучную жизнь, если бы второй (и ещё масса других людей) был ухилянтом, Германия победила и Украина осталась под нацистами. Второй как раз и обеспечил первому возможность благополучной жизни. Хотя сам, к сожалению, пострадал.

Благополучная жизнь в совке была не только лишь у всех , где основная масса людей жила после войны зажиточнее в ФРГ или СССР и куда, кто мог, бежали на запад или на восток? Куда сейчас бегут в рф, кндр или в другие страны?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 04 лис, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5661
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:поки не зрозуміло.
Не то для тих що підпишуть нові контракти, на термін від 2 до 5 р, після закінчення терміну дадуть відстрочку,
не то для всіх контрактників в кого вже закінчився контракт... шось влада мутить.

Та все зрозуміло. Бусифікація не дає достатнього ефекту, тому шукають інші способи. А ті що й так у війську - куди вони дінуться... Хіба в СЗЧ
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:23

  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится

А шо после барака или тоже в учебку?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:24

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:...........
я "рашувтудей" привів як приклад виключно для того, щоб показати цінність вашого "но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты".
Для того, чтобы знать, какие "цитаты и цифры" приводит "рашавтудей" её надо послушать.
Или всё тот же принцип: "Не читал, но осуждаю"?
Я её не слушал, как чисто официозный пропагандистский телеканал, оплачиваемый правительством, так я о нём и не пишу, и не ссылаюсь.


для вас пояснюю втретє, хоча напевно розумним і одного разу вистачило б, "рашувтудей" це збірний образ рашистської пропаганди, можете назвати його як вам заманеться, "соловйов", "скабєєва", "рашаагітпроп" чи просто ".ідараси", це суті не змінює. і для того, щоб знати, що вони там "вєщают" зовсім не обязково їх дивитися. так зрозуміло нарешті? чи ще буде потреба щось пояснювати?

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:тепер по суті - ваше "іскажать історію", "альтернатівная історія", "пєрєпісивать історію" це слово в слово з того, що говорять зараз рашисти і використовують це в т.ч. щоб йти на нас війною.
Человеческий язык ограничен.
Одними и теми же словами можно и похвалить, и обругать.
И "альтернатівная історія" и "искажение или переписывание истории" это сильно разные вещи. Если вы этого не понимаете, то разберитесь с терминологией. Об альтернативной истории рашисты не говорят.

і таки "чєловєчєскій язик" таки дуже широкий і в ньому достатньо слів, щоб мати можлвиість пояснити свою думку. і те що ваші вислови про "різну" історію чомусь збігаються з їх, то таки напевно ваша проблема, а не інших учасників форуму, що ніби то в чомусь "не розбираються".

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:але про що це я, як писав один учасник форуму, поважний учасник, "ладу ви всеодно нічого не доведете" (с).
И у уважаемых мной людей бывают ошибки.
Не могу сказать, что меня не задела эта фраза, но от этого я не перестал уважать человека.
Уважение дело такое. Я здесь много ругался с будивельником, но при этом я его вполне уважаю.
В отличие от людей, которые разбрасываются политическими и уголовными обвинениями, сидя в глубоком тылу во время войны и демонстрируя свой диванный патриотизм. Пустые слова уважения не заслуживают.


так, у всіх бувають, в одного вас ніколи не бувають, таки правду написав той форумчанин.
а приводу того де я і що роблю, і який в мене патріотизм, диванний чи якийсь інший, вас взагалі не стосується. тут на себе спочатку подивіться. ваша родина он взагалі в німців на соціалі сидить, а могла б, як багато інших, релокуватися кудись в "глибокий тил" і вjobувати на благо неньки. але ж ні, в німмеччині краще ж.
і ше раз про повагу, те, чи мене особисто ви поважаєте чи ні, мені якось всеодно. переймайтеся краще, щоб вас хоч хтось поважав.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:35

  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится

История выглядит предельно странно.
Мне тут видится 2 варианта:
1. Менты заранее имели информацию, кто это, поэтому сразу и без разговоров.
2. Это были вообще не менты, а какие-то бандиты в форме, которые зарабатывают на страхе бусификации.

Настоящие менты, поймав незнакомого человека, должны были, как минимум, проверить документы, чтобы не загрести военослужащего, который оказался одет по гражданке.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21678 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:39

  Hotab написав:Banderlog
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.


У львівських тюрмах 22 червня 41 року при відступі багато кого жорстоко вбили. З дуже різноманітними методами. У кацапії нічого не змінилось з того часу

ну я б не став стверджувати, що точно кацапи вбили а не євреї, казахи чи українці.
Тут важно інше, він повівся на радянську пропаганду, що створена нова радянська Україна.
І там нема утисків для українців як в румунії...
Доречі, тоді румуни теж намагались перевести на новий церковний календар. Методи були чуть менш витончені ніж зара.
Ходили по селу і хто робив в їх свято, тих били в писок)
іще є кровна обіда роду од румунізації)
коли румуни повернулись, після відступу совітів, мому прадіду ветерану австрійської армії і куркулю, якийс босяк жандарм дав в писок за україномовну книжку про ведення господарства.
Обізвав большевікулом і книжку спалив.
За тою книжкою теж жаліли до 93 року, дуже толкова була і даж був рецепт як робити мило :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3837
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:52

Бетон, а почему ты со знакомым не сходил в садик? Не чувствуешь некоторую ответственность? Это ж он захотел перед женой показать свою мужественность, после того как ты показал пример свободного перемещения по городу.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 304
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:57

  wild.tomcat написав:.......
для вас пояснюю втретє, хоча напевно розумним і одного разу вистачило б, "рашувтудей" це збірний образ рашистської пропаганди, можете назвати його як вам заманеться, "соловйов", "скабєєва", "рашаагітпроп" чи просто ".ідараси", це суті не змінює. і для того, щоб знати, що вони там "вєщают" зовсім не обязково їх дивитися. так зрозуміло нарешті? чи ще буде потреба щось пояснювати?
Не треба.
Всё понятно.
Вы подтвердили: "Не читал, но осуждаю".

і таки "чєловєчєскій язик" таки дуже широкий і в ньому достатньо слів, щоб мати можлвиість пояснити свою думку. і те що ваші вислови про "різну" історію чомусь збігаються з їх, то таки напевно ваша проблема, а не інших учасників форуму, що ніби то в чомусь "не розбираються".
"Вислови" и "слова" это разные вещи.
У вас, например, очень богатый словарный запас. Без мата обойтись не можете.
Благо модераторы нынче на это внимание не обращают.

а приводу того де я і що роблю, і який в мене патріотизм, диванний чи якийсь інший, вас взагалі не стосується. тут на себе спочатку подивіться. ваша родина он взагалі в німців на соціалі сидить, а могла б, як багато інших, релокуватися кудись в "глибокий тил" і вjobувати на благо неньки. але ж ні, в німмеччині краще ж.
Интересно получается.
Меня ваш диван "взагалі не стосується" (что, в общем-то, правда), но вас почему-то беспокоит, где находится моя семья. К вашему сведению, из моей "родини" в Германии только 67-летняя бабушка с 14-летним внуком. Так что, простите, "вjobувати на благо неньки" придётся вам самому. Понимаю, что обидно - не удаётся свалить на кого-то, приходится отрываться от родного дивана, но что поделаешь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37236
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15673156741567515676>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 340074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1029573
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.