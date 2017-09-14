RSS
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:08

  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится

Не зрозумів. Тобто документів не перевіряли чи як?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:33

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.


У львівських тюрмах 22 червня 41 року при відступі багато кого жорстоко вбили. З дуже різноманітними методами. У кацапії нічого не змінилось з того часу

ну я б не став стверджувати, що точно кацапи вбили а не євреї, казахи чи українці.
Тут важно інше, він повівся на радянську пропаганду, що створена нова радянська Україна.
І там нема утисків для українців як в румунії...
Доречі, тоді румуни теж намагались перевести на новий церковний календар. Методи були чуть менш витончені ніж зара.
Ходили по селу і хто робив в їх свято, тих били в писок)
іще є кровна обіда роду од румунізації)
коли румуни повернулись, після відступу совітів, мому прадіду ветерану австрійської армії і куркулю, якийс босяк жандарм дав в писок за україномовну книжку про ведення господарства.
Обізвав большевікулом і книжку спалив.
За тою книжкою теж жаліли до 93 року, дуже толкова була і даж був рецепт як робити мило :lol:
Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие.
Якобы китайское (чуть ли не Конфуция), а в реальности, скорее, принадлежащее сэру Остену Чемберлену.
"Чтоб ты жил в эпоху перемен".
В буремні роки кто-то падает вниз (или даже погибает), а кто-то возносится вверх, порой очень высоко (правда, потом тоже часто гибнет). Причём, по-моему, чаще возносятся приспособленцы, чутко чувствующие откуда и куда дует ветер. Искренние и идейные обычно погибают первыми.
А обычному человеку:
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:44

  sashaqbl написав: А ті що й так у війську - куди вони дінуться... Хіба в СЗЧ

це понятно,
і даж понятно, що через ненаказуємість сзч влада випускає пару з армії .
за час війни в людей проблем назбирується, від сімейних до господарчих. Не все мож рішити грошима чи по телефону...
і знову, хто дотримується закону той лох.
Не всіж підуть одномоментно і на цілий рік.
Є такі, що взагалі не ходять.
Влада б мала якось лояльність поощряти...
І закривати всякі лазєйки типу навчання.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:45

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится

А шо после барака или тоже в учебку?

Возят по частям, да
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:05

https://t.me/hyevuy_dnepr/90851 Від Курахово до цього містка 100 км. не такі вже кацапи і криворукі , нажаль
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:17

  andrijk777 написав:
  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится

Не зрозумів. Тобто документів не перевіряли чи як?

Нет вообще.
Они возле перехода просто вышли перед ним и вдвоём пихнули в бус.
Он начал спрашивать про права, ему сказали сейчас в наручники закроем и отвезём в поле какое-то.
Что за поле, хз.
И это киев. Это не какая-то одесса
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Настоящие менты, поймав незнакомого человека, должны были, как минимум, проверить документы, чтобы не загрести военослужащего

так напевно він дьорнувся зразу чи очі забігали / плюс невнятне бурмотіння "про конституцію" і вони за 20 сек просікли що це їх клієнт
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.


откуда у лохарика незабронированого но переможного связи на верху?
Не смеши мои носки
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов

шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві
