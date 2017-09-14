Бетон написав:Из первых уст. Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя. Вот такое вот творится
Не зрозумів. Тобто документів не перевіряли чи як?
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.
У львівських тюрмах 22 червня 41 року при відступі багато кого жорстоко вбили. З дуже різноманітними методами. У кацапії нічого не змінилось з того часу
ну я б не став стверджувати, що точно кацапи вбили а не євреї, казахи чи українці. Тут важно інше, він повівся на радянську пропаганду, що створена нова радянська Україна. І там нема утисків для українців як в румунії... Доречі, тоді румуни теж намагались перевести на новий церковний календар. Методи були чуть менш витончені ніж зара. Ходили по селу і хто робив в їх свято, тих били в писок) іще є кровна обіда роду од румунізації) коли румуни повернулись, після відступу совітів, мому прадіду ветерану австрійської армії і куркулю, якийс босяк жандарм дав в писок за україномовну книжку про ведення господарства. Обізвав большевікулом і книжку спалив. За тою книжкою теж жаліли до 93 року, дуже толкова була і даж був рецепт як робити мило
Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие. Якобы китайское (чуть ли не Конфуция), а в реальности, скорее, принадлежащее сэру Остену Чемберлену. "Чтоб ты жил в эпоху перемен". В буремні роки кто-то падает вниз (или даже погибает), а кто-то возносится вверх, порой очень высоко (правда, потом тоже часто гибнет). Причём, по-моему, чаще возносятся приспособленцы, чутко чувствующие откуда и куда дует ветер. Искренние и идейные обычно погибают первыми. А обычному человеку:
sashaqbl написав: А ті що й так у війську - куди вони дінуться... Хіба в СЗЧ
це понятно, і даж понятно, що через ненаказуємість сзч влада випускає пару з армії . за час війни в людей проблем назбирується, від сімейних до господарчих. Не все мож рішити грошима чи по телефону... і знову, хто дотримується закону той лох. Не всіж підуть одномоментно і на цілий рік. Є такі, що взагалі не ходять. Влада б мала якось лояльність поощряти... І закривати всякі лазєйки типу навчання.
Доп инфа. Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки. Спать на лавочках. Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен. Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.
Нет вообще. Они возле перехода просто вышли перед ним и вдвоём пихнули в бус. Он начал спрашивать про права, ему сказали сейчас в наручники закроем и отвезём в поле какое-то. Что за поле, хз. И это киев. Это не какая-то одесса