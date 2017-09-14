ЛАД написав:Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие.
Тут історія не про виживання чи грабунок. Землю мої тоді лиш докупляли, ставка прадіда була на то, що комуністи програють війну. Та і не про тілесні ушкодження середньої тяжкості. Даж якби тоді предку вибили переднього зуба, воно не варто було б того щоб згадувати через 85р. Це про гонор. 50 річному куркулю, отцю сімейства в його хаті, в присутності його жінки в писок... і він лиш втерси й подякував)
Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25. Тцк в бусе не было!! Только пять ментов
шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві
Так це в гривнях. По-моєму навпаки дешево. Але якась мутна історія. У кого бронь/відстрочка то що? Вбивають і закопують в полі чи як? Якщо ж просто відпускати то якось стрьомно виходить. Такі люди будуть говорити, але таких розмов масово не чути.
ЛАД написав:Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие.
Тут історія не про виживання чи грабунок. Землю мої тоді лиш докупляли, ставка прадіда була на то, що комуністи програють війну. Та і не про тілесні ушкодження середньої тяжкості. Даж якби тоді предку вибили переднього зуба, воно не варто було б того щоб згадувати через 85р. Це про гонор. 50 річному куркулю, отцю сімейства в його хаті, в присутності його жінки в писок... і він лиш втерси й подякував)
Это понятно. Но не противоречит тому, что я написал. Просто ещё одна сторона дела.
Cовокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,46 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Так, основатель «Северстали» Алексей Мордашов приумножил состояние на $4,84 млрд, оно достигло $28,1 млрд, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $4,84 млрд, теперь его состояние насчитывает $18,1 млрд.
Состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло на $3,71 млрд и составило $14,7 млрд, а у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.
Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний. ...... В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
Бетон написав:Из первых уст. Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя. Вот такое вот творится
История выглядит предельно странно. Мне тут видится 2 варианта: 1. Менты заранее имели информацию, кто это, поэтому сразу и без разговоров. 2. Это были вообще не менты, а какие-то бандиты в форме, которые зарабатывают на страхе бусификации.
Настоящие менты, поймав незнакомого человека, должны были, как минимум, проверить документы, чтобы не загрести военослужащего, который оказался одет по гражданке.
Думаешь это была титушня в чёрной одежде под мусоров(без знаков различия, липучки с именем и группой крови), которой просчёты списываются пока они могут уё... с места проишествия, как и то, что "сотрудники тцк(как на семёрке на прошлой неделе)" ездят на нерастаможенном бусе без каких либо документов(краденом 146%!!!)?
Бетон написав:Доп инфа. Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки. Спать на лавочках. Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен. Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!! Только пять ментов и всё
Все предоставили действительные удостоверения и Вы или тот парень с ними ознакомились ? Звонок на 102 не пробовали , если была возможность, а она была если привезли бабки?
Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25. Тцк в бусе не было!! Только пять ментов
шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві
Так це в гривнях. По-моєму навпаки дешево. Але якась мутна історія. У кого бронь/відстрочка то що? Вбивають і закопують в полі чи як? Якщо ж просто відпускати то якось стрьомно виходить. Такі люди будуть говорити, але таких розмов масово не чути.