sashaqbl написав:тоді не буде трагічних історій про страшні ТЦК.
спитайте про "трагічні історії" ваших колег по ЗСУ та навіть депутатів які в студіях публічно озвучують такі самі плюс/мінус цифри
Но тогда прав andrijk777 - при суммах, озвученных Бетоном:
що, багато платять 2 мільйони? По-моєму одиниці. То навіщо цю тему так роздувати, раз це стосується одиниць? І далі - якщо такі розцінки дійсно є, то очевидно переважна більшість йде воювати, а не відкупляється. То і проблеми "корупції" виходить як немає особливо
При суммах, которые вы называете, это более реально.
Letusrock написав:відкупитись від поліції до 500 баксів (Якщо план не горить)
Я не великий "спеціаліст" в цьому питанні але по-моєму таких цін вже немає. 1000 це прям мінімум і то на місці і то напевно не в любій ситуації. Знаю ситуацію коли за 3000 людина не змогла відкупитись прям на місці. По-моєму план горить завжди.
flyman написав:........... і це хіба соціалізм ....
А причём тут социализм? Там о социализме ни слова нет. Самый обычный капитализм с некоторыми особенностями:
Важные идеи Мухико: налог на концентрацию сельскохозяйственных земель (ICIR) и закон "ступенчатого" снижения НДС на социальные товары услуги, развитие в регионах страны отделений Технологического университета.
ПЕКИН (Рейтер) - Китай и Россия пообещали совместно ответить на односторонние санкции во время визита премьер-министра России, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность Пекина развитию отношений с Москвой, несмотря на «нестабильные» внешние условия. «Обе стороны приложат все необходимые усилия для осуществления взаимопомощи и сотрудничества в противодействии односторонним принудительным мерам», — заявили Пекин и Москва в совместном коммюнике, опубликованном МИД Китая во вторник после встречи премьера Ли Цяна с его российским коллегой Михаилом Мишустиным днем ранее. «Любые односторонние принудительные меры, принимаемые любой страной или группой стран в обход резолюций Совета Безопасности ООН, являются незаконными», — говорится в заявлении, где также отмечается, что такие меры не могут быть приняты или признаны. Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют право налагать вето на его резолюции.
Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м. При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%. Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза. Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования. При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства. ..... ...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол). В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.
В завершение темы по Уругваю. ВВП на душу населения там - 24 тыс дол. Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине.
Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики.... Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу? Отжже, як завжди Труси-хрестик або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) , або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)... Так на хвильку Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...
Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз
Телефон не забрали? Странно. Шанс большой. Напиши ему, что бы делал что скажут. ВЛК-ВЛК. В учебку-в учебку. Денег-денег. А потом с учебки спетляет или с части.
будемо боротися з провокаторами формально. чи не тягне це на те, що заклики порушувати закони?..
Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?
😅 злий ти земеля)))
Я завжди довіряю словам бетона, він може помилятись, але свідомо якось не брехав. Проте це якась ну дуже дивна історія)) Не виходив хз скільки, вийшов один раз і зразу встряв)) Воно то канєш монєтка бува і на ребро падає дуже рідко, але дивина))
якби там не сталося - мета накинути. особливо - якщо мобілізували, то все - відразу смерть... буде як Бандерлог щось в штабі друкувати...
ВВП не дорівнює середня з.п. множена на 12 міс. та множена на кількість населення. Сідай будівельник, одиниця з мінусом. В Україні середня з.п. $600+, див. відео вище
Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат. Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти. Я поехал на такси, естественно.
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование. Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
просто ти свідомо накинув, й в такому форматі, що у інших виникають сумніви в достовірності - звідти й стьобаються. надто анекдотична ситуація - чоловік вирішив піти в садик, хоча до цього півроку ніц, а дружина залишилися з кращим другом. ще такі сюжету, окрім анекдотів, бувають в деяких німецьких фільмах...
тих, кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025...