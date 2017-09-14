ПЕКИН (Рейтер) - Китай и Россия пообещали совместно ответить на односторонние санкции во время визита премьер-министра России, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность Пекина развитию отношений с Москвой, несмотря на «нестабильные» внешние условия.

«Обе стороны приложат все необходимые усилия для осуществления взаимопомощи и сотрудничества в противодействии односторонним принудительным мерам», — заявили Пекин и Москва в совместном коммюнике, опубликованном МИД Китая во вторник после встречи премьера Ли Цяна с его российским коллегой Михаилом Мишустиным днем ​​ранее.

«Любые односторонние принудительные меры, принимаемые любой страной или группой стран в обход резолюций Совета Безопасности ООН, являются незаконными», — говорится в заявлении, где также отмечается, что такие меры не могут быть приняты или признаны.

Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют право налагать вето на его резолюции.