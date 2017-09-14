RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15678156791568015681>
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 17:05

  Letusrock написав:Та ж інвалідність 3-тя група - в 2022 можна було за 3куе, але там здається кожні 2 роки треба продовжувати.


Але ти проти корупції, так ? ) Чи ні ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12525
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 17:11

  Letusrock написав:..........
  sashaqbl написав:тоді не буде трагічних історій про страшні ТЦК.

спитайте про "трагічні історії" ваших колег по ЗСУ та навіть депутатів які в студіях публічно озвучують такі самі плюс/мінус цифри

Но тогда прав andrijk777 - при суммах, озвученных Бетоном:
що, багато платять 2 мільйони? По-моєму одиниці.
То навіщо цю тему так роздувати, раз це стосується одиниць?
І далі - якщо такі розцінки дійсно є, то очевидно переважна більшість йде воювати, а не відкупляється. То і проблеми "корупції" виходить як немає особливо

При суммах, которые вы называете, это более реально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37246
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 17:12

  Letusrock написав:відкупитись від поліції до 500 баксів (Якщо план не горить)

Я не великий "спеціаліст" в цьому питанні але по-моєму таких цін вже немає.
1000 це прям мінімум і то на місці і то напевно не в любій ситуації.
Знаю ситуацію коли за 3000 людина не змогла відкупитись прям на місці.
По-моєму план горить завжди.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 17:23

  flyman написав:...........
і це хіба соціалізм
....
А причём тут социализм? :shock:
Там о социализме ни слова нет. Самый обычный капитализм с некоторыми особенностями:
Важные идеи Мухико: налог на концентрацию сельскохозяйственных земель (ICIR) и закон "ступенчатого" снижения НДС на социальные товары услуги, развитие в регионах страны отделений Технологического университета.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37246
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 17:36

ПЕКИН (Рейтер) - Китай и Россия пообещали совместно ответить на односторонние санкции во время визита премьер-министра России, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность Пекина развитию отношений с Москвой, несмотря на «нестабильные» внешние условия.
«Обе стороны приложат все необходимые усилия для осуществления взаимопомощи и сотрудничества в противодействии односторонним принудительным мерам», — заявили Пекин и Москва в совместном коммюнике, опубликованном МИД Китая во вторник после встречи премьера Ли Цяна с его российским коллегой Михаилом Мишустиным днем ​​ранее.
«Любые односторонние принудительные меры, принимаемые любой страной или группой стран в обход резолюций Совета Безопасности ООН, являются незаконными», — говорится в заявлении, где также отмечается, что такие меры не могут быть приняты или признаны.
Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют право налагать вето на его резолюции.
https://www.reuters.com/world/china/chinas-president-xi-meets-with-russias-prime-minister-mishustin-2025-11-04/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37246
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:05

  ЛАД написав:
Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м.
При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%.
Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза.
Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования.
При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства.
.....
...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол).
В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.
https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02bJA3SRm7fwRR2wSnA1PSVdxnjvtBckirLornmQKZoXDTRNtjkH3TZsCEPWbQ8h5ml
В завершение темы по Уругваю.
ВВП на душу населения там - 24 тыс дол.
Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине.
Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики....
Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
Отжже, як завжди
Труси-хрестик
або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) ,
або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)...
Так на хвильку
Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27267
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:28

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз

Телефон не забрали? Странно.
Шанс большой. Напиши ему, что бы делал что скажут. ВЛК-ВЛК. В учебку-в учебку. Денег-денег. А потом с учебки спетляет или с части.

будемо боротися з провокаторами формально. чи не тягне це на те, що заклики порушувати закони?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1674 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:31

  Hotab написав:pesikot

Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?


😅 злий ти земеля)))

Я завжди довіряю словам бетона, він може помилятись, але свідомо якось не брехав. Проте це якась ну дуже дивна історія))
Не виходив хз скільки, вийшов один раз і зразу встряв))
Воно то канєш монєтка бува і на ребро падає дуже рідко, але дивина))

якби там не сталося - мета накинути. особливо - якщо мобілізували, то все - відразу смерть... буде як Бандерлог щось в штабі друкувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1674 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м.
При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%.
Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза.
Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования.
При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства.
.....
...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол).
В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.
https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02bJA3SRm7fwRR2wSnA1PSVdxnjvtBckirLornmQKZoXDTRNtjkH3TZsCEPWbQ8h5ml
В завершение темы по Уругваю.
ВВП на душу населения там - 24 тыс дол.
Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине.
Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики....
Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
Отжже, як завжди
Труси-хрестик
або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) ,
або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)...
Так на хвильку
Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...

ВВП не дорівнює середня з.п. множена на 12 міс. та множена на кількість населення. Сідай будівельник, одиниця з мінусом.
В Україні середня з.п. $600+, див. відео вище
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41377
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:38

  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.

Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты

просто ти свідомо накинув, й в такому форматі, що у інших виникають сумніви в достовірності - звідти й стьобаються. надто анекдотична ситуація - чоловік вирішив піти в садик, хоча до цього півроку ніц, а дружина залишилися з кращим другом. ще такі сюжету, окрім анекдотів, бувають в деяких німецьких фільмах...

тих, кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1674 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
