ЛАД написав:Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м. При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%. Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза. Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования. При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства. ..... ...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол). В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02bJA3SRm7fwRR2wSnA1PSVdxnjvtBckirLornmQKZoXDTRNtjkH3TZsCEPWbQ8h5ml В завершение темы по Уругваю. ВВП на душу населения там - 24 тыс дол. Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине.
Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики.... Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу? Отжже, як завжди Труси-хрестик або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) , або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)... Так на хвильку Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...
ВВП не дорівнює середня з.п. множена на 12 міс. та множена на кількість населення. Сідай будівельник, одиниця з мінусом. В Україні середня з.п. $600+, див. відео вище
Я уважно подивлюсь на твою версію а ти в свою чергу перевір ось цей варіант
Визначення ВВП за доходами (розподільчий метод):
Це сума всіх первинних доходів, створених в економіці, включаючи зарплату, прибуток, податки на виробництво та імпорт (за вирахуванням субсидій). Включає: оплату праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи.
Тому Так як середня зарплата по Україні ПУБЛІКУЄТЬСЯ разом з податками на цю зарплату то мій варіант не дуже то вже й відрізняється від істиного.. Але дурні типу тебе - не побачать різницю в 4 рази і причепляться до різниці в 30%... Дурні на те вони й дурні-щоб до дрібниць чіплятись.
Shaman написав: якби там не сталося - мета накинути. особливо - якщо мобілізували, то все - відразу смерть... буде як Бандерлог щось в штабі друкувати...
шанс є, але тільки якщо має звання, або обмежено придатний. В іншому випадку... При чому надійнообмеженопридатний бо якщо через рік попаде на влк в зсу там трохи жорсткіші критерії ніж в тцк.) Но в піхоті теж люди живуть.
Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат. Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти. Я поехал на такси, естественно.
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование. Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
просто ти свідомо накинув, й в такому форматі, що у інших виникають сумніви в достовірності - звідти й стьобаються. надто анекдотична ситуація - чоловік вирішив піти в садик, хоча до цього півроку ніц, а дружина залишилися з кращим другом. ще такі сюжету, окрім анекдотів, бувають в деяких німецьких фільмах...
тих, кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025...
тебя мобилизовывали в 22м? С тех пор мы имеем переможно-SCMовский голос с пробздённого пражского дивана?
Бетон написав:Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра
Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом. Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он. И патриотизм резко сменился на желание бежать.
Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.
То 15, то 25 ...
На мій погляд, це якась дуже-дуже дивна історія (бо дуже багато нестиковок), як на рівному місці втратити 25
І якщо не буде заяв в поліцію, в ДБР, в прокуратуру, то ...
заяв про що? що за хабар вирішив питання? давати хабар - це теж злочин...
Наприклад, якщо було саме так
Бетон написав:Из первых уст. Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал.
Але я не думаю, що будуть заяви, бо історія мутна ... можуть з"ясуватись дуже цікаві підробиці про самого того айтішніка
budivelnik написав:Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
а чому ти робиш висновки лише по з/п? наприклад є країна де за 1000 доларів робітник вирощує картоплю чи сортує макулатуру, а в іншій країні робітник за цю суму паяє мікросхеми. То по твоєму у них ВВП однакове?))
Я роблю висновок по СЕРЕДНІЙ зарплаті.. а середня тому й середня що той хто робить високотехнологічний виріб отримує більше ніж той хто внизу харчового ланцюжка.
Shaman написав:просто ти свідомо накинув, й в такому форматі, що у інших виникають сумніви в достовірності - звідти й стьобаються. надто анекдотична ситуація - чоловік вирішив піти в садик, хоча до цього півроку ніц, а дружина залишилися з кращим другом. ще такі сюжету, окрім анекдотів, бувають в деяких німецьких фільмах... тих, кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025...
тебя мобилизовывали в 22м? С тех пор мы имеем переможно-SCMовский голос с пробздённого пражского дивана?
Шаман переймається, що ті кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025..(чи навпаки )