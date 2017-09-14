RSS
  #<1 ... 15679156801568115682>
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:42

  pesikot написав:
  Бетон написав:Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра

Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом.
Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он.
И патриотизм резко сменился на желание бежать.


  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

То 15, то 25 ...

На мій погляд, це якась дуже-дуже дивна історія (бо дуже багато нестиковок), як на рівному місці втратити 25

І якщо не буде заяв в поліцію, в ДБР, в прокуратуру, то ...

заяв про що? що за хабар вирішив питання? давати хабар - це теж злочин...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1674 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:51

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м.
При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%.
Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза.
Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования.
При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства.
.....
...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол).
В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02bJA3SRm7fwRR2wSnA1PSVdxnjvtBckirLornmQKZoXDTRNtjkH3TZsCEPWbQ8h5ml
В завершение темы по Уругваю.
ВВП на душу населения там - 24 тыс дол.
Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине.
Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики....
Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
Отжже, як завжди
Труси-хрестик
або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) ,
або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)...
Так на хвильку
Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...

ВВП не дорівнює середня з.п. множена на 12 міс. та множена на кількість населення. Сідай будівельник, одиниця з мінусом.
В Україні середня з.п. $600+, див. відео вище
Я уважно подивлюсь на твою версію
а ти в свою чергу перевір ось цей варіант
Визначення ВВП за доходами (розподільчий метод):

Це сума всіх первинних доходів, створених в економіці, включаючи зарплату, прибуток, податки на виробництво та імпорт (за вирахуванням субсидій).
Включає: оплату праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи.

Тому
Так як середня зарплата по Україні ПУБЛІКУЄТЬСЯ разом з податками на цю зарплату
то мій варіант не дуже то вже й відрізняється від істиного..
Але дурні типу тебе - не побачать різницю в 4 рази і причепляться до різниці в 30%...
Дурні на те вони й дурні-щоб до дрібниць чіплятись.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27269
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:15

  Shaman написав:
якби там не сталося - мета накинути. особливо - якщо мобілізували, то все - відразу смерть... буде як Бандерлог щось в штабі друкувати...
шанс є, але тільки якщо має звання, або обмежено придатний. В іншому випадку...
При чому надійнообмеженопридатний бо якщо через рік попаде на влк в зсу там трохи жорсткіші критерії ніж в тцк.)
Но в піхоті теж люди живуть.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3839
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?

а чому ти робиш висновки лише по з/п?
наприклад є країна де за 1000 доларів робітник вирощує картоплю чи сортує макулатуру, а в іншій країні робітник за цю суму паяє мікросхеми. То по твоєму у них ВВП однакове?))
Letusrock
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:18

  Shaman написав:
  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.

Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты

просто ти свідомо накинув, й в такому форматі, що у інших виникають сумніви в достовірності - звідти й стьобаються. надто анекдотична ситуація - чоловік вирішив піти в садик, хоча до цього півроку ніц, а дружина залишилися з кращим другом. ще такі сюжету, окрім анекдотів, бувають в деяких німецьких фільмах...

тих, кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025...

тебя мобилизовывали в 22м?
С тех пор мы имеем переможно-SCMовский голос с пробздённого пражского дивана?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5467
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:18

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Та ж інвалідність 3-тя група - в 2022 можна було за 3куе, але там здається кожні 2 роки треба продовжувати.

Але ти проти корупції, так ? ) Чи ні ?

логіка Песікота:
"якщо я говорю про корупцію то - я ЗА корупцію"
"якщо песікот говорить про путіна - то він ЗА п....(потрібне вставити)" :lol:
Letusrock
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:19

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра

Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом.
Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он.
И патриотизм резко сменился на желание бежать.


  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

То 15, то 25 ...

На мій погляд, це якась дуже-дуже дивна історія (бо дуже багато нестиковок), як на рівному місці втратити 25

І якщо не буде заяв в поліцію, в ДБР, в прокуратуру, то ...

заяв про що? що за хабар вирішив питання? давати хабар - це теж злочин...


Наприклад, якщо було саме так
  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал.


Але я не думаю, що будуть заяви, бо історія мутна ... можуть з"ясуватись дуже цікаві підробиці про самого того айтішніка
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:20

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
а чому ти робиш висновки лише по з/п?
наприклад є країна де за 1000 доларів робітник вирощує картоплю чи сортує макулатуру, а в іншій країні робітник за цю суму паяє мікросхеми. То по твоєму у них ВВП однакове?))
Я роблю висновок по СЕРЕДНІЙ зарплаті..
а середня тому й середня що той хто робить високотехнологічний виріб отримує більше ніж той хто внизу харчового ланцюжка.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27269
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:20

  барабашов написав:
  Shaman написав:просто ти свідомо накинув, й в такому форматі, що у інших виникають сумніви в достовірності - звідти й стьобаються. надто анекдотична ситуація - чоловік вирішив піти в садик, хоча до цього півроку ніц, а дружина залишилися з кращим другом. ще такі сюжету, окрім анекдотів, бувають в деяких німецьких фільмах...
тих, кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025...

тебя мобилизовывали в 22м?
С тех пор мы имеем переможно-SCMовский голос с пробздённого пражского дивана?

Шаман переймається, що ті кого мобілізували в 2022 році, не надто переймаються, що когось мобілізували лише в 2025..(чи навпаки :mrgreen: )
Letusrock
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:24

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Та ж інвалідність 3-тя група - в 2022 можна було за 3куе, але там здається кожні 2 роки треба продовжувати.

Але ти проти корупції, так ? ) Чи ні ?

логіка Песікота:
"якщо я говорю про корупцію то - я ЗА корупцію"
"якщо песікот говорить про путіна - то він ЗА п....(потрібне вставити)" :lol:


Коли я казав, що деякі форумчани успішно виїзжають, ти мені закидав щось про мою "підтримку" корупції

Коли ти сам підтримуєшь корупцію - то це "это же другое" )

Питання, ти за корупцію чи ні ? )
Просте питання, на яке ти не можешь відповісти )

PS. Як вас поплавило про ваше (хом"ячкове) мовчання про Путіна )
Одразу видно, питання для вас (хом"ячків) дуже болюче
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
