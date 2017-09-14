RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15680156811568215683>
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:38

Цікаво

Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців.
Про це повідомляє Die Welt.
https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А в стране ситуация с похищениями людей наверно хуже чему в Колумбии была на пике войны с наркокартелями
Вот в Сальвадоре тогда же судя по одноимённому фильму Оливера Стоуна как раз было так, как сейчас у нас
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5467
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:11

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов

шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві

Хітова історія сьогоднішнього дня на гілці.
Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. Мав зайву вагу, а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння, отримав реальний гіпертонічний криз, лікарню, ситуація ще в розвитку.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7150
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:35

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.
в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити

А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.
Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи.
Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків.
Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли.
Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена.
Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише.
При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.

Якось дуже дивно............. , учора він то продавав хати у столиці то купував у польщі позавчора ,то знову купував , бывает , я не осуждаю.
диа,ноза пана Бурсака не вистачає..., шось він якось нас не відвідує і не нюхає... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 04 лис, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4048
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:35

  Бетон написав:Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.

А якщо на гугл мапах ткнуть в цю будівлю, там шо, сарай?
Полюбляєш ти ахрєнєнниє історії. Спробуй у тому дітсадку розказувать, не на цьому форумі.
Water
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:37

  Water написав:
  Бетон написав:Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.

А якщо на гугл мапах ткнуть в цю будівлю, там шо, сарай?
Полюбляєш ти ахрєнєнниє історії. Спробуй у тому дітсадку розказувать, не на цьому форумі.

Як по мені , то нік став ботом ,
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4048
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:37

  Vadim_ написав:диа,ноза

Так у тебе проблеми з інтелом, чи коре? Чим вони відрізняються? До СЦ не йдеш, бо на вулицю у дітсадок не виходиш?
Water
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:39

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Бетон написав:Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.

А якщо на гугл мапах ткнуть в цю будівлю, там шо, сарай?
Полюбляєш ти ахрєнєнниє історії. Спробуй у тому дітсадку розказувать, не на цьому форумі.

Як по мені , то нік став ботом ,

Та він не зовсім бот, але на форумі нє оцєнілі його старання.
Water
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:41

тут читати, тут рибу завертати

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики....
Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?
Отжже, як завжди
Труси-хрестик
або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) ,
або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)...
Так на хвильку
Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...

ВВП не дорівнює середня з.п. множена на 12 міс. та множена на кількість населення. Сідай будівельник, одиниця з мінусом.
В Україні середня з.п. $600+, див. відео вище
Я уважно подивлюсь на твою версію
а ти в свою чергу перевір ось цей варіант
Визначення ВВП за доходами (розподільчий метод):

Це сума всіх первинних доходів, створених в економіці, включаючи зарплату, прибуток, податки на виробництво та імпорт (за вирахуванням субсидій).
Включає: оплату праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи.

Тому
Так як середня зарплата по Україні ПУБЛІКУЄТЬСЯ разом з податками на цю зарплату
то мій варіант не дуже то вже й відрізняється від істиного..
Але дурні типу тебе - не побачать різницю в 4 рази і причепляться до різниці в 30%...
Дурні на те вони й дурні-щоб до дрібниць чіплятись.


і?

Включає: оплату праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи.

- чисті податкі на виробництво та імпорт
- валовий прибуток
- валові змішані доходи

де тут згадується ПДФО?

а де решта доходів у формулі будівельника?

тут читати, тут рибу завертати, круть-верть, довідник "Стеля"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41379
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:44

гроші не повинні покидати родину

  fler написав:Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців.
Про це повідомляє Die Welt.
https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html

А як же кошерне правило: "гроші не повинні покидати родину" (с) (тм) ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41379
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15680156811568215683>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 340228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1029853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.