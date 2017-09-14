sashaqbl написав:

Letusrock написав: Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.

в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити

А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи.Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків.Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли.Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена.Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише.При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.