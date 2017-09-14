Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців. Про це повідомляє Die Welt. https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html
А в стране ситуация с похищениями людей наверно хуже чему в Колумбии была на пике войны с наркокартелями Вот в Сальвадоре тогда же судя по одноимённому фильму Оливера Стоуна как раз было так, как сейчас у нас
Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25. Тцк в бусе не было!! Только пять ментов
шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві
Хітова історія сьогоднішнього дня на гілці. Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. Мав зайву вагу, а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння, отримав реальний гіпертонічний криз, лікарню, ситуація ще в розвитку.
Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе. в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить. Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи. Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків. Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли. Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена. Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише. При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.
Якось дуже дивно............. , учора він то продавав хати у столиці то купував у польщі позавчора ,то знову купував , бывает , я не осуждаю. диа,ноза пана Бурсака не вистачає..., шось він якось нас не відвідує і не нюхає...
budivelnik написав:Це ж чергова брехня яка не витримує жодної критики.... Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу? Отжже, як завжди Труси-хрестик або про зарплату збрехали(занизили разів в 5 -в що навряд чи хто повірить) , або ВВП зависили( разів етак в 5 -в що повірити -можна)... Так на хвильку Україна-середня 450 доларів/місяць=5400 доларів/рік- ВВП 4500 на душу...
ВВП не дорівнює середня з.п. множена на 12 міс. та множена на кількість населення. Сідай будівельник, одиниця з мінусом. В Україні середня з.п. $600+, див. відео вище
Я уважно подивлюсь на твою версію а ти в свою чергу перевір ось цей варіант
Визначення ВВП за доходами (розподільчий метод):
Це сума всіх первинних доходів, створених в економіці, включаючи зарплату, прибуток, податки на виробництво та імпорт (за вирахуванням субсидій). Включає: оплату праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи.
Тому Так як середня зарплата по Україні ПУБЛІКУЄТЬСЯ разом з податками на цю зарплату то мій варіант не дуже то вже й відрізняється від істиного.. Але дурні типу тебе - не побачать різницю в 4 рази і причепляться до різниці в 30%... Дурні на те вони й дурні-щоб до дрібниць чіплятись.
і?
Включає: оплату праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи.
- чисті податкі на виробництво та імпорт - валовий прибуток - валові змішані доходи
де тут згадується ПДФО?
а де решта доходів у формулі будівельника?
тут читати, тут рибу завертати, круть-верть, довідник "Стеля"?
А як же кошерне правило: "гроші не повинні покидати родину" (с) (тм) ?