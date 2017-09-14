Додано: Вів 04 лис, 2025 22:55

NEXTA:



Маньяк, сбежавший с «СВО», терроризирует Белгородскую область. Его до сих пор не поймали



В Белгородской области безуспешно пытаются поймать Алексея Кострикина — дезертира, обвинённого в убийстве и изнасиловании. Он сбежал из-под ареста 31 октября, а на его счету уже минимум два трупа.



Новость о его предполагаемом аресте кадыровцами не подтвердилась.



Напомним, сначала Кострикин проник в дом в Новой Таволжанке, убил местного жителя и изнасиловал его жену. После этого скрылся, бросив угнанную машину.



Вчера стало известно о втором убийстве: местный житель приехал проверить свой дом и столкнулся со сбежавшим военным — Кострикин убил его и исчез.



Маньяк хорошо знает местность, поскольку раньше был проводником и водил российских военных обходными тропами. Теперь он использует те же маршруты, чтобы уходить от преследования.



Преступник вооружён и крайне опасен. Несмотря на то, что военные и полиция прочёсывают местность, найти его не могут уже несколько дней.



Тем временем всплыли жуткие детали биографии Кострикина. В МВД подтвердили, что это не просто пьяница-дезертир, а психопат с длинным криминальным прошлым и явными садистскими наклонностями.



Кострикин родился в 1984 году. Первое тяжкое преступление — групповое изнасилование женщины — он совершил ещё в 2002-м, за что получил четыре года.



Соседи рассказывают, что Кострикин ещё в юности зверски убивал кошек и собак. А после первой отсидки он сразу вернулся к криминалу.



В 2007-м — приговор за грабёж и разбой. В 2016-м — за наркопреступления. В общем, типичное прошлое новой российской «элиты».



Жители Белгородской области в панике, хотя, казалось бы, они должны были давно привыкнуть к вооружённым маньякам, которые ходят у них под окнами в военной форме.