Ой+ написав:Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. [b] Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
) якщо пройшов влк і є висновок то зможе не купляти хліб гіпертонічний криз це не підстава якщо тиск зібють таблетками.
"Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження – ракети або реактивного БпЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БпЛА", – стверджує OSINT-аналітик ASTRA. ... Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв поскаржився, що дрони атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира.
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.
Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони? Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни. Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
Бетон написав:Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра
Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом. Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он. И патриотизм резко сменился на желание бежать.
Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.
То 15, то 25 ...
На мій погляд, це якась дуже-дуже дивна історія (бо дуже багато нестиковок), як на рівному місці втратити 25
І якщо не буде заяв в поліцію, в ДБР, в прокуратуру, то ...
заяв про що? що за хабар вирішив питання? давати хабар - це теж злочин...
Да, но это одно из немногих преступлений, при котором добровольное признание не удлиняет срок, а освобождает от ответственности. Сделано специально, чтобы взяточников не страшно было сдавать. А если окажется, что ребята были ряженые, из жертва из взяткодателя немедленно переходит в статус жертвы вымогательства.
А може те навести посилання не на мордакнига а саме на оф сайт Зради ?