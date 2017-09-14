RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15683156841568515686>
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 00:02

  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1718493
Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska


Так гляди, еще лет через пять объявит всеобщую мобилизацию, а через десять-начнут пхать в бусы.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 949
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 00:06

новий суспільний договір

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1718493
Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska


Так гляди, еще лет через пять объявит всеобщую мобилизацию, а через десять-начнут пхать в бусы.

а кордони РФ М2260 через 50?

по ходу, в нас теж новий суспільний договір
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41383
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 01:36

  Vadim_ написав: Звонок на 102 не пробовали , если была возможность, а она была если привезли бабки?


Позвонив на 102 решить вопрос деньгами уже потом не получится, это взаимоисключающие действия.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 06:46

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. [b]
Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
) якщо пройшов влк і є висновок то зможе не купляти хліб :lol: гіпертонічний криз це не підстава якщо тиск зібють таблетками.

Або берцями
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Зато как хорошо в оккупации
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12531
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 07:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни скаржаться на удари по енергетиці: відео з Орла та Володимира
"Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження – ракети або реактивного БпЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БпЛА", – стверджує OSINT-аналітик ASTRA.
...
Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв поскаржився, що дрони атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12531
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:45

зРада ухвалила закон, який дозволить забирати в людей єдине житло за 17 гривень
https://www.facebook.com/groups/kramato ... 744350596/
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.

Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?
Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни.
Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22826
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?


в блиндаже тебя пропишут
європейські цінності самі себе не захистять
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:53

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра

Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом.
Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он.
И патриотизм резко сменился на желание бежать.


  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

То 15, то 25 ...

На мій погляд, це якась дуже-дуже дивна історія (бо дуже багато нестиковок), як на рівному місці втратити 25

І якщо не буде заяв в поліцію, в ДБР, в прокуратуру, то ...

заяв про що? що за хабар вирішив питання? давати хабар - це теж злочин...

Да, но это одно из немногих преступлений, при котором добровольное признание не удлиняет срок, а освобождает от ответственности. Сделано специально, чтобы взяточников не страшно было сдавать.
А если окажется, что ребята были ряженые, из жертва из взяткодателя немедленно переходит в статус жертвы вымогательства.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9052
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21679 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:53

  hxbbgaf написав:зРада ухвалила закон, який дозволить забирати в людей єдине житло за 17 гривень
https://www.facebook.com/groups/kramato ... 744350596/
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.

Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?
Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни.
Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?

А може те навести посилання не на мордакнига а саме на оф сайт Зради ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15683156841568515686>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148554
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 340450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1030264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2722)
05.11.2025 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.