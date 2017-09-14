RSS
  #<1 ... 15683156841568515686
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:06

  Бетон написав:Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё

Ваш приятель свободно распоряжается деньгами или все жёстко контролирует жена?
На онлайн-казино от безвылазно сидения дома не подсел?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9052
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21679 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:17

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё

Ваш приятель свободно распоряжается деньгами или все жёстко контролирует жена?
На онлайн-казино от безвылазно сидения дома не подсел?

Типа новая отмазка. -меня бусифицировало ТЦК і СП , на все случаи жизни
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

