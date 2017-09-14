RSS
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:06

  Бетон написав:Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё

Ваш приятель свободно распоряжается деньгами или все жёстко контролирует жена?
На онлайн-казино от безвылазно сидения дома не подсел?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:17

Типа новая отмазка. -меня бусифицировало ТЦК і СП , на все случаи жизни
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:07

А може те навести посилання не на мордакнига а саме на оф сайт Зради ?

Я не знайшов там тексту. Да і ви зрозумієте? То юристи розбирались. І Тимошенко вчора те ж саме розповідала перед голосуванням.
От ще:
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:22

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Якщо середня зарплата 1000 доларів/місяць=12000 доларів/рік , а в структурі практично будь-якої країни працездатного населення в 2 рази менше ніж загальна кількість то як може вийти ВВП - 24000 доларів на особу?

а чому ти робиш висновки лише по з/п?
наприклад є країна де за 1000 доларів робітник вирощує картоплю чи сортує макулатуру, а в іншій країні робітник за цю суму паяє мікросхеми. То по твоєму у них ВВП однакове?))

Так.
Воно не по-будівельниковому во воно так і є в реальності.
Стрижка в США 50$, у нас та сама стрижка - 10$. Ось воно так і йде у ВВП. А як інакше?

Я пробував розібратись в методах обрахунку ВВП - там темний ліс. Там не можливо розібратись.
Однозначно що ВВП України рахується досить приблизно.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:44

hxbbgaf
Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:50

  alex_dvornichenko написав:hxbbgaf
Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.

Чогось Юлька і купа юристів кажуть, що будуть.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Единственое жилье по прежнему не смогут забирать.

Смогут, если долг более 20 минЗП (160 тыс грн на сегодня).
Но там еще будут доопрацювання :wink: Посмотрим что окончательно примут.
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:34

вообщем абырвалг может продолжать тунеядствовать
вместо того чтобы пойти на контракт, защитить идеалы и ценности, расплатиться с долгами, заработать на смартфон и клавиатуру со всеми буквами
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:35

А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:36

  alex_dvornichenko написав:hxbbgaf
Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.

https://youtu.be/u_-LDuDpvB0?si=T6dKnwBee44s4NoE
