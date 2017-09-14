|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:34
andrijk777 написав:
Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
Ничего сложного. Если Вы отказываете себе в каких-то благах ради экономии, уровень жизни падает.
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:35
Vadim_ написав:
я не буду заморачиваться покупать машинку и напрягать жену моей стрижкой или как?
понятно що погано, це ж тіньова економіка.
Державі вигідно щоб ви стриглись перукарні, їли в кафе, займались спортом в з алі, лагодили машину на сто. Це не просто розподіл праці. Кожен раз держава бере свою долю малую. А коли жінка вас стриже мож воно для вас і дорожче вийде ніж в перукарні но держава не поімєє свій профіт. Тому стрижіться в перукарні і платіть карточкою
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:38
Banderlog написав: hxbbgaf написав: alex_dvornichenko написав:hxbbgaf
Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.
Чогось Юлька і купа юристів кажуть, що будуть.
багато виїхало за кордон, дома їх стоять пусті і комуналь вони не платять. Самі гляньте скільки вікон в деяких районах без світла ввечері.
Так що конфісковувати будуть.
Інша справа як потом реалізовуватимуть. Згоден що масових аукціонів не буде, Держава може продавати а може і роздати силовикам, там є деклароване право на отримання житла в співробітників МВС, СБУ, ДБР, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, погранічників і зсу. Вродь і багато кому положено, но отримують
Не тільки лиш всі.
С выехавшими за кордон интересный момент.
Право на субсидию на оплату ЖКХ они почему-то не имеют.
Допустим, вожу, ээ, газ они не используют, по счётчику будет 0. Но остальные платежи, в т.ч. самый большой - отопление, остаются.
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:46
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
Ничего сложного. Если Вы отказываете себе в каких-то благах ради экономии, уровень жизни падает.
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.
