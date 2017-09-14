|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:34
andrijk777 написав:
Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
Ничего сложного. Если Вы отказываете себе в каких-то благах ради экономии, уровень жизни падает.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9054
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21679 раз.
-
-
Профіль
-
-
134
82
38
2
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:35
Vadim_ написав:
я не буду заморачиваться покупать машинку и напрягать жену моей стрижкой или как?
понятно що погано, це ж тіньова економіка.
Державі вигідно щоб ви стриглись перукарні, їли в кафе, займались спортом в з алі, лагодили машину на сто. Це не просто розподіл праці. Кожен раз держава бере свою долю малую. А коли жінка вас стриже мож воно для вас і дорожче вийде ніж в перукарні но держава не поімєє свій профіт. Тому стрижіться в перукарні і платіть карточкою
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3847
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:38
Banderlog написав: hxbbgaf написав: alex_dvornichenko написав:hxbbgaf
Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.
Чогось Юлька і купа юристів кажуть, що будуть.
багато виїхало за кордон, дома їх стоять пусті і комуналь вони не платять. Самі гляньте скільки вікон в деяких районах без світла ввечері.
Так що конфісковувати будуть.
Інша справа як потом реалізовуватимуть. Згоден що масових аукціонів не буде, Держава може продавати а може і роздати силовикам, там є деклароване право на отримання житла в співробітників МВС, СБУ, ДБР, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, погранічників і зсу. Вродь і багато кому положено, но отримують
Не тільки лиш всі.
С выехавшими за кордон интересный момент.
Право на субсидию на оплату ЖКХ они почему-то не имеют.
Допустим, вожу, ээ, газ они не используют, по счётчику будет 0. Но остальные платежи, в т.ч. самый большой - отопление, остаются.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37251
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:46
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
Ничего сложного. Если Вы отказываете себе в каких-то благах ради экономии, уровень жизни падает.
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6895
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:55
Banderlog написав:
Державі вигідно щоб ви стриглись перукарні, їли в кафе, займались спортом в з алі, лагодили машину на сто. Це не просто розподіл праці. Кожен раз держава бере свою долю малую. А коли жінка вас стриже мож воно для вас і дорожче вийде ніж в перукарні но держава не поімєє свій профіт.
Не правда.
Державі вигідно щоб ви сильно економили, а зекономлені гроші потім держава у вас забере.
*поки гроші лежать у вас в тумбочці - то по факту це гроші держави.
От СРСР так і робив.(тільки не треба говорити що в СРСР були дебіли-економісти чи подібне) Та і в сучасній Україні і РФ і Білорусь в великій мірі притримуються цієї "схеми".
З США ні, тому що там не прийнято просто так забирати гроші у людей. Але в любому випадку державі вигідніше щоб ви гроші тримали на рахунку/в тумбочці, аніж тратили їх.
Краще взяти усі гроші ніж долю.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 05 лис, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6895
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:56
andrijk777 написав:
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.
Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3847
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:01
Banderlog написав: andrijk777 написав:
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.
Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.
Я говорю про рівень життя, а ви далі про економіку.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6895
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:16
andrijk777 написав: Banderlog написав: andrijk777 написав:
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.
Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.
Я говорю про рівень життя, а ви далі про економіку.
ви говорите про власний рівень) а я про загальний.
Помните той анекдот коли в депресивне місто приїхав дядько з 20 кою доларів?
Важлива не просто наявність грошей, але і доступність їх більшості. Концентрація грошей в одних руках може мати і негативний ефект на економіку. ) особливо якщо є можливість їх вивозити закордон.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3847
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:17
andrijk777 написав:
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
На ліки від букету хвороб, до яких призвело ̶ж̶л̶о̶б̶с̶ь̶к̶е̶ економне харчування, відсутність якісного відпочинку та обмежене коло спілкування (жлобів ніхто не любить).
andrijk777 написав:
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому.
Не дуже. Коли людина ні в чому собі не відмовляє вона живе щасливе життя, в неї виробляється гормон щастя, менше хвороб (бо щасливі люди менше нервують, а "всі хвороби від нервів" (с)). Коли людина економить - відмовляє собі в їжі, подорожах, якісному одязі і т.д., то її життя стає нудним і одноманітним. Під старість такій "економній" людині нема про шо згадати - хіба про те, в чому відмовляв собі протягом життя, коли інші насолоджувались.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5937
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:32
fler написав: andrijk777 написав:
Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
На ліки від букету хвороб, до яких призвело ̶ж̶л̶о̶б̶с̶ь̶к̶е̶ економне харчування, відсутність якісного відпочинку та обмежене коло спілкування (жлобів ніхто не любить).
СРСР - країна жлобів по вашому. Ви вроді народжені в СРСР, жлобка виходить.
Як мінімум ваші батьки жлоби.
fler написав: andrijk777 написав:
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому.
Не дуже. Коли людина ні в чому собі не відмовляє вона живе щасливе життя, в неї виробляється гормон щастя, менше хвороб (бо щасливі люди менше нервують, а "всі хвороби від нервів" (с)). Коли людина економить - відмовляє собі в їжі, подорожах, якісному одязі і т.д., то її життя стає нудним і одноманітним. Під старість такій "економній" людині нема про шо згадати - хіба про те, в чому відмовляв собі протягом життя, коли інші насолоджувались.
Ці мікрування не вірні.
Радощі життя(ці що ви описали) залежать від ваших заробітків а не від жлобства. Не уявляю собі зараз людину яка багато заробляє і "відмовляє собі в їжі, подорожах, якісному одязі і т.д."
Між іншим Будівельник пропагандує жлобство на цьому форумі, але ви чомусь йому не заперечили, а накинулись на мене, хоча я жлобство не пропагандую.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6895
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|148634
|
|
|1493
|340559
|
|
|6076
|1030467
|
|