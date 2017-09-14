Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки
Часть 10. Дипломатия1)
Часто звучат закиды, типа, почему Украина не хочет разрешать дипломатически ?
Это звучит на разные лады, разными словами, в адрес вообще и в частности
ЛАД пишет - "надо настойчиво предлагать"
Banderlog пишет - "надо привлекать тех, кто имеет связи в РФ
И всё такое разное2)
Разве РФ нам предлагает какую-то дипломатию ? Назовите хоть пример.
Вся "дипломатия" РФ - это прислать шестого помощника пятого заместителя четвертого уборщика, который озвучит требования РФ, а Украина, на высшем уровне, это всё подпишет
К дипломатии это не имеет никакого отношения
(многие хомячка надеются на этом сценарий и искренне недоумевают, почему так не происходит) 3)
Понимают ли те, кто пишет о "надо настойчиво предлагать", что это сразу ставит Украину в невыгодное положение ?
Я считаю, что понимают и именно это они и хотят
В данной ситуации "настойчиво предлагающий" = "просящий"
А кто просит, с того бОльше и потребуют, типа, это же тебе надо, вот наши условия и выполняй.4)
И надо понимать психотип Путина (да-да, снова о нём).
Он же гопник, немного прокаченный скилами спец.службиста.
Для него просящий - это слабый человек, с которым можно делать, что угодно
Поэтому, как не бегал Дональд Дак вокруг Путина, сколько ему не предлагал, а получил от него хрен - ни на какое РПВ, ни на какое перемирие Путин не согласился5)
Что же есть в реальности, которую многие здесь отрицают.
В реальности требования РФ(по сути, требования Путина) - украинские войска выходят полностью с 4-х областей+Крым, эти территории признаются за РФ.
Юридически закрепляется нейтральный статус Украины, отказ от военной помощи и тогда ... может быть ... будут переговоры об РПВ, но не сам РПВ.
Но никто этого не гарантирует6)
Я много раз задавал вопрос - если гипотетически предложить, что Украина откажется от 4-х областей+Крым, то будет ли гарантия, что Россия не пойдёт дальше ?