Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:13
Сибарит написав:
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)
Для мене 100% краще мати Роллс-Ройс зараз ніж велосипед в дитинстві.
Нажаль це так не працює.
А загалом - слабо уявляю як можна зараз
не купити дитині велосипед по причині саме жлобства, тобто коли гроші є, але шкода. За 3-4К можна купити більш-менш нормальний б/у велосипед.
andrijk777
Повідомлень: 6898
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:15
Сибарит
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть
Дитяча радянська коляска. Для шопінгу. 😅
Hotab
Повідомлень: 17031
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:19
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Між іншим Будівельник пропагандує жлобство на цьому форумі, але ви чомусь йому не заперечили, а накинулись на мене, хоча я жлобство не пропагандую.
Що там каже народна мудрість про дурнів які щось не зрозуміють????
Якщо Ви щось заробили і витратили тільки частинку заробленого - то це не жлобство.
а - Ви зменшили інфляцію ,якщо просто закопали частинку зробленого але не витраченого у вигляді грошових знаків - в трьохлітворву банку на городі - це не жлобстов-це ідіотизм
б - якщо ж Ви частинку заробленого поклали в банк - то це також не жлобство , це збереження заробленого від інфляції + зменшення вартості кредитних грошей для тих кому їх не вистарчає, а отже це пришвидшення розвитку ринку
в - якщож Ви зробили те про що говорить Будівельник.. а саме - реінвестували частинку заробленого і технології/інструменти - то це також ПРИШВИДШЕННЯ розвитку Держави. І якщо Ви це зробили правильно - то через якийсь період часу зможете наздолужити не витрачене і навіть більше-витратити те що згенерував капітал... не викликаючи при цьому інфляції.
а-якщо гривні, то дійсно ідіотизм, долари - скоріше жлобство
б-це 100% жлобство. Я розумію під жлобством саме це.
в-нажаль простій людині нікуди реінвестувати. Якщо суми великі і займаєшся цим серйозно - то це скоріше називається бізнес, але це вже для "ізбраних".
Підсумовуємо
1 Держава яка ЗМУШУЄ відкладати на пенсію - це жлобство.
2 Так як розвиток світу повязаний з тим що частина людства для покращення ефективності своєї праці постійно відкладала..
а - копаючи лопатою - на плуг
б - тягнучи плуг - на коня
в - працюючи з конем - на трактор
г - працюючи на тракторі на електронне керування трактором...
То згідно з теорією андрійчика - це суцільне жлобство..
То як-людство -жлоби
чи теорія-неадекватна?
budivelnik
Повідомлень: 27274
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:26
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5905127:BIGor"]
Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.
Тобто мені вигідно а шо там до ВВП і державі то мені пох як і їй ще потужніше на мене
Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку)
Виходить шо економити на сім'ю то є погано для держави? , нахіба така держава..., пусть откроет бесплатные барбершопы и я не буду заморачиваться покупать машинку и напрягать жену моей стрижкой или как?[/quote]Добре конкретно для вас, але зменшення споживання дійсно погано для держави загалом
Faceless
Повідомлень: 36895
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8263 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:32
budivelnik
Слово "жлобство" вжив не я а fler
.
Я ніде не говорив що жлобство це щось погане. Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Що жлобство це щось дуже погане - це сказала fler
, тому твій останній коментар - напевне до неї, та й я і не зрозумів що ти хотів ним сказати. Та і не дуже хочу розуміти.
andrijk777
Повідомлень: 6898
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:35
pesikot написав: Banderlog написав:
Добре. А тим часом в україні сбу провадить кримінальні провадження проти митрополитів упц. І не за боротьбу на стороні росії а за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
1. Павло (Лебідь)
— митрополит, намісник Києво-Печерської лаври
митрополит за день до оголошення першої підозри від СБУ дав інтерв’ю одному з вітчизняних медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави
* розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ)
* поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).
* ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно)
* ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).
Banderlog написав:
2. Феодосій (Снігірьов)
— митрополит Черкаської єпархії
Митрополит Феодосій — в миру Денис Снігірьов, отримав пʼять підозр від правоохоронців. Перші три — за заперечення збройної агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Дві останні стосувалися порушення рівноправності громадян залежно від їхньої релігійної належності, вчинені повторно.
Banderlog написав:
3. Олег (Єлисей, Іванов)
— митрополит Ізюмської / Куп’янської єпархії
У 2023 році Єлисею оголосили підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Зафіксував це на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.
Banderlog написав:
4. Іонафан (Єлецьких)
— митрополит Вінницької єпархії
У листопаді 2022 року СБУ встановила, що Анатолій Єлецьких підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію східних та південних районів України.
Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення меж кордону нашої країни.
Banderlog написав:
5. Лука (Коваленко)
— митрополит Запорізької / Мелітопольської єпархії
Митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).
Banderlog написав:
6. Лонгін (Михайло Жар)
— митрополит, настоятель Банченського монастиря
Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" та "сатанинською", йдеться у повідомленні СБУ. Санкція статті передбачає штраф від понад 3 тисяч до майже 9 тисяч гривень, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.
На якому етапі суд Лонгина
У справі Лонгина відбулися два засідання. Останнє було 17 листопада, на ньому Жар сказав, що обвинувачення йому незрозуміле й він хоче, аби йому надали перекладача на румунську мову.
Ну то так "не за боротьбу на стороні Росії", особливо Іонафан та Олег (Єлисей, Іванов)
Лонгін - мій "кумир", одразу забув українську )
гонінь на церкву нема.
Це не влада розпалює міжрелігійну ворожнечу) і то це одні митрополити навскидку з простими священниками ще менше в сбу цацкаються.
Те що влада проти церкви це вже понятно.
побачим, що буде коли віруючі перестануть її підтримувати)
Banderlog
Повідомлень: 3850
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:36
Faceless написав:
Добре конкретно для вас, але зменшення споживання дійсно погано для держави загалом
Не так прямолінійно...
Якщо пропозиція товарів/послуг власного виробництва перевищує попит - то зменшення споживання шкодить
А якщо приходитьсяза рахунок інфляції(друку грошей) нарощувати споживання імпорту - то тоді краще зменшити споживання ніж перекладати проблему на наступні покоління.
budivelnik
Повідомлень: 27274
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:41
andrijk777 написав:
Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁
Сибарит
Повідомлень: 9058
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21679 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:44
pesikot написав:
Я і кажу - мій "кумир"
Тільки все це до свободи совісті чи свободи віросповідання - немає жодного відношення
Ти тож герой України?
нє? А шо так? Не склалось ?
Не дають за патріотичне попукування в диван) странно.
Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.
Banderlog
Повідомлень: 3850
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:46
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Добре. А тим часом в україні сбу провадить кримінальні провадження проти митрополитів упц. І не за боротьбу на стороні росії а за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
1. Павло (Лебідь)
— митрополит, намісник Києво-Печерської лаври
митрополит за день до оголошення першої підозри від СБУ дав інтерв’ю одному з вітчизняних медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави
* розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ)
* поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).
* ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно)
* ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).
Banderlog написав:
2. Феодосій (Снігірьов)
— митрополит Черкаської єпархії
Митрополит Феодосій — в миру Денис Снігірьов, отримав пʼять підозр від правоохоронців. Перші три — за заперечення збройної агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Дві останні стосувалися порушення рівноправності громадян залежно від їхньої релігійної належності, вчинені повторно.
Banderlog написав:
3. Олег (Єлисей, Іванов)
— митрополит Ізюмської / Куп’янської єпархії
У 2023 році Єлисею оголосили підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Зафіксував це на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.
Banderlog написав:
4. Іонафан (Єлецьких)
— митрополит Вінницької єпархії
У листопаді 2022 року СБУ встановила, що Анатолій Єлецьких підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію східних та південних районів України.
Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення меж кордону нашої країни.
Banderlog написав:
5. Лука (Коваленко)
— митрополит Запорізької / Мелітопольської єпархії
Митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).
Banderlog написав:
6. Лонгін (Михайло Жар)
— митрополит, настоятель Банченського монастиря
Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" та "сатанинською", йдеться у повідомленні СБУ. Санкція статті передбачає штраф від понад 3 тисяч до майже 9 тисяч гривень, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.
На якому етапі суд Лонгина
У справі Лонгина відбулися два засідання. Останнє було 17 листопада, на ньому Жар сказав, що обвинувачення йому незрозуміле й він хоче, аби йому надали перекладача на румунську мову.
Ну то так "не за боротьбу на стороні Росії", особливо Іонафан та Олег (Єлисей, Іванов)
Лонгін - мій "кумир", одразу забув українську )
гонінь на церкву нема.
Це не влада розпалює міжрелігійну ворожнечу) і то це одні митрополити навскидку з простими священниками ще менше в сбу цацкаються.
Те що влада проти церкви це вже понятно.
побачим, що буде коли віруючі перестануть її підтримувати)
Banderlog, ти читати вмієшь чи тільки писати ? Бачу, що тільки писати )
Які гоніння на церкву ?
Розпалюєшь саме ти, виправдовуєшь ось це ...
У 2023 році Єлисею оголосили підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Зафіксував це на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.
Ну освятив колони російської військової техники, ну з ким не буває, не засуджувати ж його за це. "Свята" людина )
Це ж тільки українська влада "розпалює"
Ти точно в ЗСУ ? )
Чи ти теж українською не розумієшь написане мною, тобі потрібно на румунську переводити ? )
PS. Не кажучі про те, що ти знову збрехав, що священники УПЦ МП не працювали на корист РФ
pesikot
Повідомлень: 12536
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
