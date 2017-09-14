|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:09
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство
😁
А это не так?
ЛАД
2
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:15
wild.tomcat написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Я і кажу - мій "кумир"
Тільки все це до свободи совісті чи свободи віросповідання - немає жодного відношення
Ти тож герой України?
нє? А шо так? Не склалось ?
Не дають за патріотичне попукування в диван) странно.
Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.
ну ось, ще не встигли москальських холуїв (а радше засланих козачків), що на дух не переносять україну і проводять відверту антиукраїнську діяльність, ще у такий час, і проти яких є задокументовані неспростовні факти цієї самої діяльності, як з них вже святих великомучеників роблять... шо у людей в головах...
вам же ж неважливо що саме роблять і говорять ці "святі" і за що їх до відповідальності притягують? головне що вони "ваші", так же ж?
а хто сказав що вони святі? вони самі постійно ішли на компроміси з владою. Зажиріли наші клірики, обмякли і стали терпимі до гріху, тепер нехай розхльобують.
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.
Banderlog
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28
Banderlog написав:
а хто сказав що вони святі? вони самі постійно ішли на компроміси з владою. Зажиріли наші клірики, обмякли і стали терпимі до гріху, тепер нехай розхльобують.
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.
не буду сперечатися на рахунок обгрунтованості вашої пропозиції, але якщо і так, то ці зі списку, який обговорюється, там точно не потрібні. вони тепер в сізо будуть проповіді читати, а потім, сподіваюся, і на зоні. ну або обміняти на наших полонених.
wild.tomcat
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28
ЛАД написав: flyman написав: Banderlog написав:
Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.
E=mc^2
Это только энергия покоя.
Перевірочна формула, звідки "не швидкість на масу", а "маса на швидкість в квадраті"
flyman
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:34
Banderlog написав:
а хто сказав що вони святі? вони самі постійно ішли на компроміси з владою. Зажиріли наші клірики, обмякли і стали терпимі до гріху, тепер нехай розхльобують.
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.
екуменістична єдність і башня Конті
flyman
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51
andrijk777 написав: Сибарит написав: andrijk777 написав:
Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁
По-моєму усі, хто виріс в СРСР сприймають це слово негативно.
Даже если его негативно не воспринимаю только я, уже не все 😁
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Сер 05 лис, 2025 23:01
[quote="5905297:Banderlog"
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору [/quote]
Уберите слово "священники" и по прежнему будет правильная ваша позиция.
Господар Вельзевула
