Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:09
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство
😁
А это не так?
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28
Banderlog написав:
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.
не буду сперечатися на рахунок обгрунтованості вашої пропозиції, але якщо і так, то ці зі списку, який обговорюється, там точно не потрібні. вони тепер в сізо будуть проповіді читати, а потім, сподіваюся, і на зоні. ну або обміняти на наших полонених.
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28
ЛАД написав: flyman написав: Banderlog написав:
Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.
E=mc^2
Это только энергия покоя.
Перевірочна формула, звідки "не швидкість на масу", а "маса на швидкість в квадраті"
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:34
Banderlog написав:
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.
екуменістична єдність і башня Конті
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51
andrijk777 написав: Сибарит написав: andrijk777 написав:
Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁
По-моєму усі, хто виріс в СРСР сприймають це слово негативно.
Даже если его негативно не воспринимаю только я, уже не все 😁
Додано: Сер 05 лис, 2025 23:01
Уберите слово "священники" и по прежнему будет правильная ваша позиция.
Додано: Сер 05 лис, 2025 23:18
Banderlog написав:
33.00
Піар понад усе
Курськобесіе досі подає як успіх.
Піпл хаває...
Додано: Сер 05 лис, 2025 23:19
wild.tomcat написав:
ну або обміняти на наших полонених.
нормальна фішка міняти священників на полонених)
а давайте іще візьмем заложників серед лікарів, вчителів... якийсь музей пушкіна чи лєрмонтова захватим і на обмєнний фонд
Мож хоть з релігійною війною почекаєте поки війна з росією кінчиться і ми з фронту вернемся?
Чи надо вже?) Вам відказників і сзч мало?
Додано: Чет 06 лис, 2025 00:44
Сибарит написав: Hotab написав: Сибарит написав:
...........
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁
Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate)
Там много значений
Где можно посмотреть?
Я нашёл только от польского "żłób (читается [жлуб]) — буквально «кормушка, ясли, корыто»".
Додано: Чет 06 лис, 2025 00:47
Letusrock написав:
новий мер-демократ Мамдані обіцяє "Нью-Йорк доступний кожному"
: безкоштовний проїзд, доступне житло, магазини з фіксованими цінами, верхній ліміт по вартості оренди"
"Все, пропал дом..Что теперь будет с паровим отоплением?"(с)
Пусть переезжают в Харьков.
Первый пункт к нас уже выполнен. На аренду лимита нет, но цены невысокие.
