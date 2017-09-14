Додано: Чет 06 лис, 2025 10:15

wild.tomcat написав: якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися. якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.

Чемпіон ПЦУ Адріан (Кулик) оригінально покаявся – побив жінку, щоб захистити коханку

ціроків 65-70 тому ховали під рясою кобурувони зольдати гундяя, який трохи повагався (2-3 дні) і підтримав війну путінавести себе по іншому (тобто припинити агітувати "за мир між братніми народами слов'ян", за єдиний руський мир на просторах колишньої імперії) їм заборонено керівництвом зверху (бо стукачів в "церкві" завжди було достатньо, той же диякон стучить на священика, бо бажає зайняти його місце), тому у священиків упц(рпц) є вибір -добровольно перейти в пцу, або кривити душею і "гнати беса".до речі, в Одесі і області співвідношення приходів упц(415) до пцу(135)не маю відношення до жодної церкви, бо всі вони є бізнесомяк сказав андрій кураєв(той що побив горшки з кирилом і втік до Праги) -починаючи з перших сторіч церкви (з часів імператора Константина великого), церква(визнанная імператором(царем) завжди була інструментом в руках керівництва країни,і на питання стосовно ролі ПЦУ, той колишній професор духовної академії і мгу,сказав що жоден глава держави не відмовиться від того, щоб мати церкву яка буде підтримувати політику президента (тобто пцу повністю виконує свою роль)а якщо пригадати 2019р, то першим з патріархів церкви Зеленський поїхав саме до Онуфрія (упц мп)(хоч на той час ПЦУ вже рік існувала),причини:Зеленський зразка 2019р робив те, що йому радили політ технологи (саме Богдан),це був посил путіну-я прагну миру з рф за будь яку цінудруга причина-сам Зеленський був з російськомовної родини і мав світогляд типового ватника (якщо не москаля, тобто москвича, місті -де він проводив багато часу)що у 2022-2024 побачив президент Зеленський, що УПЦ МП попри криваву війну, жертви серед цивільних і навіть руйнування "святинь" як Преображенський собор в Одесі продовжують свою антиукраїнську(для Зеленського-антипрезидентську) діяльність, з потрійною силоюне помічати п'яту колону в серці Києва (К.П.)Лавра, це допомагати ворогу нищити корозією довіри основи влади.Влада Їх попередила, не розумієте, або не бажаєте замовкнути, ну тоді вам війнастосовно ПЦУ-ця церква "об'єднала" УАПЦ і УПЦ КП, зараз люди обурюються, що є оновлення молитов , тропарів та іншена фото: підчас каяття чи після качалки(або *****)нагадав мені