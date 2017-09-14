Додано: Чет 06 лис, 2025 13:55

Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.



Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.



По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.



Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.



"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.

И ещё.Тут писали о радужных перспективах Украины в области military tec. В частности, дронов.Вот просто интересно, люди действительно не понимают, что это простейшая техника, которую мы собираем практически полностью из импортных комплектующих и, соответственно, высокотехнологичный Запад очень легко освоит в любых масштабах, а не будет закупать у нас.И уже делают. Например:Где-то в инопрессе попадалась более подробная статья, но не сохранил, а сейчас найти не смог. Сейчас идут испытания этих дронов.И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы.Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.