Letusrock написав:Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів. Чекаємо розбір від наших потужників що це був 1001-й агент кремля, і з рюкзака в нього стирчав парашут з червоною зіркою. Або його три дні вистежували два десятки оперативників за підозрою у злосному ждунізмі та колаборанстві. Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей
wild.tomcat написав: ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.
це не правда, їх не мобілізують.
неправда ваша, мобілізують їх на загальних підставах. те що ви їх не бачите, це ще не привід заперечувати факт такої мобілізації. я ж вам навіть підказав, на що дивитися, чому їх не так багато, як вам би хотілося - в них часто, практично в 100% випадків, багатодітні сімї (ну хоча б цей факт ви не будете заперечувати?), і відповідно процент таких, що підпадають під мобілізацію, не маючи відстрочки, суттєво менший, в рази а то і на порядок, в порівнянні з іншими віросповіданнями. але відстрочку з цієї нагоди дають не лише їм, а всім. але вам хочеться думати, що в них є якісь преференції в порівнянні з вами. ну думайте собі.
... Як повідомляє «Главком», із 493 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом у 2024 і 2025 роках 42 змінили юрисдикцію на УПЦ/ПЦУ. З них 21 – після ухвалення релігійного закону.
.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине. Что делать будете?
не зрозуміло поки, що заважає вирішити це питання - відсутність бажання, волі чи бубенчики не достатньо міцні і недостатньо дзвінко дзвенять. мене особисто це не цікавить. таких, як наведений персонаж, притиснули і рот таки закрили, хоч так, і то добре. і надалі, сподіваюся, закриватимуть.
і чи мав би я чи хтось щось робити? не будемо робити нічого. будемо спостерігати, як питання, хоч поступово, але все ж вирішиться (добровільно чи з примусу) у відповідності до чинного законодавства. і заодно з плином часу в голові прихожан таки проясниться, який піп за що агітував.
Вас привозят в какое-то двухэтажное здание, родственники вас больше не найдут. Они будут искать вас по Киеву, их будет рвать в машине, они будут падать в обморок. На входе вас возьмут под руки и поволокут в камеру, где сделают фото на фоне бетонной стены и выдадут номерок. Это и есть ваше дело. Можете не говорить ваше имя, это не имеет значения. Ребята там сидят без имен. Никто их не проверяет. Вам прикажут выключить телефон, чтобы он не мешал конвою. И вас не станет. Связь с миром и семьёй для вас утеряна. Вы больше не человек. Вы - номер. Единственная причина, по которой стоит назвать имя, чтобы, когда вас убьют, вас могли похоронить, если найдут конечно. Дальше вас двое суток будут возить по учебкам. И только там останется маленькая надежда на побег. Надежда умрёт последней
wild.tomcat написав:. цікаво, про які суми йде мова? можливо семизначні, раз така справа. для поліції скандали про зникнення конфіскованих речдоків справа нерідка, але так шоб зникнути разом з речдоками, шось такого не пригадується, принаймні не афішували.
400к у. о.
Что это за сумма чтоб ради нее уходить с концами - даже дом не купишь за бугром. Подстава не иначе.
Колись давно. Виграв суд, виконавча стягнула, а гроші мені на рахунок не заходять. Поїхав, виявив що бухгалтер системно перераховувала кошти на повзанні з нею рахунки з підлогом документів. Питаю, на що сподівалась? Цеж все юристи, адвокати чи просто люди в темі стягують. Каже - Так я ж дуже велики сумму не чипала, вам що жалко? В Україні можливо все.
ЛАД написав:Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Так демагогічні заявки про Європу як-як ісчадіє буржуазного насилля... - ніби вже не модні? Це в совку було модно - засунь своє ПРАВО в дупу-і працюй на благо совка... В Європі якось по іншому- там в тебе є ПРАВО працювати на себе... і якщо таких багато - то виявляється що й Державі добре.... Мені особисто не потрібен Китай як жупел для світу З іншого боку мені подобається Ліхтинштейн.... і що в цьому поганого Я особисто працюю на те щоб Україна стала блідою копією Ліхтинштейну( чи Швеції) і мені зовсім не хочеться щоб Україна перетворилась в жандарма який махає дубинкою ... над головами своїх громадян.
Мне тоже нравятся, впрочем, как и другие западноевропейские страны. Но изготовлением скруток Украина не станет похожа ни на Лихтенштейн, ни на Швеция, ни даже на их бледную копию.
А ну ка назвіть мені яке виробництво розміщене в Ліхтенштейні... ось його експорт Товари: мала механізація, стоматологічна техніка, поштові марки, устаткування, керамічні вироби
ЛАД написав:А причём тут "жандарм який махає дубинкою", простите, не понял.
Ви ж переживаєте щоб була СИЛЬНА Держава... А що таке сильна Держава? це держава яка або тисне на сусідів або тисне на власне населення... ПС великий перерозподіл -це тиск.. В Україні вже зараз тиск на бізнес в угоду пенсіонерам - захмарний... тому підприємці не мають обігових коштів для того щоб створювати щось складніше викруткових технологій.. але іншого шляху крім еволюційного в нас не має хіба що ви знайдете євреїв як знайшов гітлер чи селян як знайшов сталін...
