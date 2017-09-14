Додано: Чет 06 лис, 2025 21:20

Banderlog написав: wild.tomcat написав:

ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх. ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.

це не правда, їх не мобілізують. це не правда, їх не мобілізують.

неправда ваша, мобілізують їх на загальних підставах. те що ви їх не бачите, це ще не привід заперечувати факт такої мобілізації.я ж вам навіть підказав, на що дивитися, чому їх не так багато, як вам би хотілося - в них часто, практично в 100% випадків, багатодітні сімї (ну хоча б цей факт ви не будете заперечувати?), і відповідно процент таких, що підпадають під мобілізацію, не маючи відстрочки, суттєво менший, в рази а то і на порядок, в порівнянні з іншими віросповіданнями. але відстрочку з цієї нагоди дають не лише їм, а всім. але вам хочеться думати, що в них є якісь преференції в порівнянні з вами. ну думайте собі.