Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:14
Schmit написав:
Підсанкційний Мосейчук пропонує негайно посилити ЗСУ силовиками, бо з бусифікованих демотивованих микол користь близьконульова.
Нельзя.
Силовики за взятки начнут сдавать позиции 😁
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:18
wild.tomcat написав:
....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog
, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - якщо є переконливі докази і провина не викликає сумніву, то суд не повинен тягнутися роками. "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:23
ЛАД написав:
....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog
, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - якщо є переконливі докази і провина не викликає сумніву, то суд не повинен тягнутися роками. "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.
Яка мова, який штиль! Обліківку ЛАДа взломали!
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:25
Schmit
Вігідних пропозицій і не було.
Треба було приймати (чи пропонувати самім) не дуже вигідні, але раніше.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:29
flyman написав:
....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog
, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - якщо є переконливі докази і провина не викликає сумніву, то суд не повинен тягнутися роками. "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.
Яка мова, який штиль! Обліківку ЛАДа взломали!
Не переживайте, не взломали.
Но что вас так удивляет, не понял.
Якщо мова, то це не вперше.
Если взгляды, то тоже ничего нового. Если закон, то его надо уважать. Если "революционная целесообразность", то это надо признавать и не прикрываться фиговым листочком (законом).
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:36
ЛАД написав:
....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog
, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - якщо є переконливі докази і провина не викликає сумніву, то суд не повинен тягнутися роками. "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.
з якого б це дива відпустити, та ще й вибачитися? нам з вами невідомо на якій стадії все там і з якої причини, щоб робити такі висновки. невідомо чи ще досі проводиться розслідування (якщо процесуальний кодекс дозволяє то пуркуа би і не па?), чи передана вже справа в суд, якщо передана чи відбувалися судові засідання, якщо ні, то з яких причин. ви ж не заперечуватимете той факт, що судові засідання, наприклад, може зривати саме сторона відповідача, з різних причин, часто надуманих. щоб, наприклад, вийти на строк давності, якщо він є за цими статтями. так що ваше "революційна доцільність" тут може виявитися зовсім ніяким боком. тому "відпустити і вибачитися" - поки що перебються якось.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:40
Letusrock написав:
Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"
Можу відразу сказати що відповість "мірова абщественность": "Віддавайте Донбас(те що там залишилось) путіну і миріться."
Все. Наша влада цього не хоче, тому такий "ультиматум" нереальний.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:45
ЛАД написав:
Вігідних пропозицій і не було.
Треба було приймати (чи пропонувати самім) не дуже вигідні, але раніше.
Була у квітні/травні цього року.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 07 лис, 2025 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:53
барабашов написав:
А если побегут - я с Флаем и Бетоном готовь возглавить заградотряды
Точно готовы?
Вы отдаете себе отчёт в том, что уничтожив бегущих, вы окажетесь первыми на пути врага?
Так что мешает сразу?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:02
Hotab
Hotab написав:
Рік-півтора тому не тільки київський Флайман, але і дніпропетровці в один голос кричали, що такими темпами просування кацапії нічого не загрожує, шукайте дурачків воювати.
Зараз дніпропетровці вже не так впевнені, господарь розказує через які ворота якого ЖК зайде кацап.
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
А знаєте чому ви поки що впевнені? Бо шалений бусик таки ще доставляє людей на фронт, і тікають все ж далеко не всі. І вони до вашого Ужгорода і до флайманового Києва не пускають ворога.
Ви пропонуєте не мобілізувати нікого, ну так це якраз і шлях до перевороту думок , подібних до того, який зараз мають дніпропетровські ще «вчора» дуже впевнені.
Є випадки добровольців, вдалі. . Мадяр відсіює бажаючих, бо є з кого. І вони (2% від загальної чисельності ЗСУ) вбивають 33% всіх ворогів . Молодці. Але чому вони можуть це робити? Бо є бусифікований насильно Микола, який тримає першу лінію і дронщик на другій , трохи безпечнішій лінії, може повбивати трохи ворогів. Але без Миколи з бусіка все одно ніяк.
вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
|