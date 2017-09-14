BIGor написав:Hotab вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
А далі всього 2 варіанти: 1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму). 2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.
Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
BIGor написав:Hotab вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
А далі всього 2 варіанти: 1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму). 2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.
Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
Андрію, як ви вважаєте скільки ще надрукують фублів?
Letusrock написав:Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"
Можу відразу сказати що відповість "мірова абщественность": "Віддавайте Донбас(те що там залишилось) путіну і миріться." Все. Наша влада цього не хоче, тому такий "ультиматум" нереальний.
Не уверен, что ответ будет такой. Точнее, сильно сомневаюсь. Им выгодно, чтобы мы продолжали. Скорее, что-то пообещают, возможно, подкинут денег и оружия.
"Їм" - це кому? Є десятки країн, десятки лідерів, кожен бачить ситуацію по-своєму. "что-то пообещают, возможно" = це по-факту еквівалентно тому що сказав я. Можна ж просто промовчати. Що зробимо ми, якщо вони промовчать? Нічого. Я озвучив те, що вони скажуть, можливо не публічно. Додав: Аналогічно як в 2014. Офіційно - промовчали, неофіційно сказали не рипатись.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 07 лис, 2025 14:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:А далі всього 2 варіанти: 1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму). 2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.
Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
andrijk777 написав:А далі всього 2 варіанти: 1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму). 2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.
Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
Letusrock написав:Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"
Можу відразу сказати що відповість "мірова абщественность": "Віддавайте Донбас(те що там залишилось) путіну і миріться." Все. Наша влада цього не хоче, тому такий "ультиматум" нереальний.
Не уверен, что ответ будет такой. Точнее, сильно сомневаюсь. Им выгодно, чтобы мы продолжали. Скорее, что-то пообещают, возможно, подкинут денег и оружия.
Украина в 2014 добровольно отказалась от широкого геополитического маневра Он теперь сужен до выбора между Лондоном ("воюйте до последнего предпенсионера, а какой у вас выбор?") и Вашингтоном ("отдавайте всё что путин требует, а какой у вас выбор?") Ультиматумы Западу в любом случае не вероятны
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 07 лис, 2025 13:52, всього редагувалось 1 раз.