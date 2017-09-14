RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:15

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Вігідних пропозицій і не було.
Треба було приймати (чи пропонувати самім) не дуже вигідні, але раніше.

Була у травні цього року.
Не было.
Были разговоры, но ничего реального.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30

  BIGor написав:Hotab вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?

А далі всього 2 варіанти:
1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму).
2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.

Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:33

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Вігідних пропозицій і не було.
Треба було приймати (чи пропонувати самім) не дуже вигідні, але раніше.

Була у травні цього року.
Не было.
Были разговоры, но ничего реального.

То навіщо було відмовлятись від нереального?
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:35

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Hotab вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?

А далі всього 2 варіанти:
1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму).
2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.

Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.

Андрію, як ви вважаєте скільки ще надрукують фублів? :roll:
stm
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:36

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"

Можу відразу сказати що відповість "мірова абщественность": "Віддавайте Донбас(те що там залишилось) путіну і миріться."
Все. Наша влада цього не хоче, тому такий "ультиматум" нереальний.
Не уверен, что ответ будет такой. Точнее, сильно сомневаюсь.
Им выгодно, чтобы мы продолжали.
Скорее, что-то пообещают, возможно, подкинут денег и оружия.

"Їм" - це кому? Є десятки країн, десятки лідерів, кожен бачить ситуацію по-своєму.
"что-то пообещают, возможно" = це по-факту еквівалентно тому що сказав я. Можна ж просто промовчати. Що зробимо ми, якщо вони промовчать? Нічого. Я озвучив те, що вони скажуть, можливо не публічно.
Додав: Аналогічно як в 2014. Офіційно - промовчали, неофіційно сказали не рипатись.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Свідки Ієгові(правильно Єгови), про яких згадував Banderlog, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.


не раджу вам вступати в цю секту, навіть в кпрс (при Горбачеві) було краще
https://www.youtube.com/watch?v=Q4MjVZTtRNA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:46

  andrijk777 написав:А далі всього 2 варіанти:
1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму).
2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.

Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.

Андрійко, як вам третій варіант?
3) https://t.me/Crimeanwind/89160
fler
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:49

  fler написав:
  andrijk777 написав:А далі всього 2 варіанти:
1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму).
2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.

Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.

Андрійко, як вам третій варіант?
3) https://t.me/Crimeanwind/89160

Из истории мы знаем, что второй фронт традиционно открывается попозже, когда все подвыдохлись.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:51

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"

Можу відразу сказати що відповість "мірова абщественность": "Віддавайте Донбас(те що там залишилось) путіну і миріться."
Все. Наша влада цього не хоче, тому такий "ультиматум" нереальний.
Не уверен, что ответ будет такой. Точнее, сильно сомневаюсь.
Им выгодно, чтобы мы продолжали.
Скорее, что-то пообещают, возможно, подкинут денег и оружия.


Украина в 2014 добровольно отказалась от широкого геополитического маневра
Он теперь сужен до выбора между Лондоном ("воюйте до последнего предпенсионера, а какой у вас выбор?") и Вашингтоном ("отдавайте всё что путин требует, а какой у вас выбор?")
Ультиматумы Западу в любом случае не вероятны
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Андрію, як ви вважаєте скільки ще надрукують фублів?

А фублі точно друкують? бо щось не те з консервами в консерваторії :)
Зображення
Зображення
Зображення
