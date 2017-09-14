Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:46

BIGor написав: вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?

А как же вариант - не хочуть, так заставимо? Для его реализации достаточно осуществить несколько мероприятий. Причем изобретать ничего и не надо. Бенчмаркинг (применение чужого успешного опыта) поможет. Речь идет о классической политике кнута и пряника в военное время.Почему воевать не хотят? Ответ - боятся неизбежного для многих поражения в войне и надежды лучшей жизни в оккупации, полное несогласие с внешней политикой, начавшейся с момента замены многовекторности в ней на одновекторность. Умри ты сегодня, а я завтра. С удивлением констатирую для себя этот факт, выслушав чужие мнения. Хотя появление их легко можно объяснить неспособностью большинства изучать и анализировать важные события в долгосрочном контексте, рассматривая периоды времени такие как десятки лет.Чтобы исправить этот взгляд у мужчин призывного возраста нужно достичь:1) военного успеха в обороне, например, отбив Покровск и Купянск у оккупанта.2) добиться банкротства Газпрома в кремлевской росии.3) как ни жаль мне это публиковать, но еще целесообразно организовать блэкауты на оккупированных территориях и применить тактику выжженной земли при отступлении. Ни один актив не должен быть захвачен целым или частично целым оккупантами.4) выборочные блэкауты на территории росии имеют также мотивирующее действие для ВСУ.Хотя успешные удары по военным заводам агрессора в приоритете.Пункт 1 и 3 в процессе реализации, судя по новостям. Пункт 4 только изучается для реализации, пробуется. Ну, а пункт 2 это полностью легло на партнеров. Обанкротить заказчика нападения на Украину - приблизить окончание войны.