andrijk777 написав:А далі всього 2 варіанти: 1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму). 2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.
Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
Великобритания готова к прямому участию в войне в Украине, — The Guardian
Речь идет о потенциальном применении всего арсенала вооружённых сил — "от истребителей до пехоты".
Зато говорится:
По словам Расмуссена, железные гарантии безопасности помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить свой народ в необходимости мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий.
И Андерс Фог Расмуссен сегодня не премьер Великобритании, а просто никто. Благих пожеланий было много.
Hotab написав:Letusrock Ви зараз на яку саме тезу відповідаєте?? До чого тут те, як має виставити ультиматум влада, якщо мова про те, як саме утримати фронт , поки нема домовленостей?? Ви вже запропонували рішення, як тримати фронт без мобілізацііі?
як уже писали можна піти вабанк і мобілізувати тьму-тьмущу силовиків і прочіх "ненавчених воювати": мотивовані, фізично підготовлені, дані оновлені, автоматом/рацією користуватись знають, що ще треба для щастя? А цивільним роздати автомати (як в лютому 2022) щоб від циган-злодіїв відбивались поки поліцайти на фронті. P.S. Так як війну на довго вже не планували (тому й випустили 18-22), і втрат як тут писали багато нема, то поліцайтів вистачить з головою. Заодно збережено дифіцитних трактористів, комбайнерів та сантехніків
BIGor написав:вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
А как же вариант - не хочуть, так заставимо? Для его реализации достаточно осуществить несколько мероприятий. Причем изобретать ничего и не надо. Бенчмаркинг (применение чужого успешного опыта) поможет. Речь идет о классической политике кнута и пряника в военное время.
Почему воевать не хотят? Ответ - боятся неизбежного для многих поражения в войне и надежды лучшей жизни в оккупации, полное несогласие с внешней политикой, начавшейся с момента замены многовекторности в ней на одновекторность. Умри ты сегодня, а я завтра. С удивлением констатирую для себя этот факт, выслушав чужие мнения. Хотя появление их легко можно объяснить неспособностью большинства изучать и анализировать важные события в долгосрочном контексте, рассматривая периоды времени такие как десятки лет.
Чтобы исправить этот взгляд у мужчин призывного возраста нужно достичь: 1) военного успеха в обороне, например, отбив Покровск и Купянск у оккупанта. 2) добиться банкротства Газпрома в кремлевской росии. 3) как ни жаль мне это публиковать, но еще целесообразно организовать блэкауты на оккупированных территориях и применить тактику выжженной земли при отступлении. Ни один актив не должен быть захвачен целым или частично целым оккупантами. 4) выборочные блэкауты на территории росии имеют также мотивирующее действие для ВСУ. Хотя успешные удары по военным заводам агрессора в приоритете.
Пункт 1 и 3 в процессе реализации, судя по новостям. Пункт 4 только изучается для реализации, пробуется. Ну, а пункт 2 это полностью легло на партнеров. Обанкротить заказчика нападения на Украину - приблизить окончание войны.
buratinyo написав:Почему воевать не хотят? Ответ - боятся неизбежного для многих поражения в войне и надежды лучшей жизни в оккупации, полное несогласие с внешней политикой, начавшейся с момента замены многовекторности в ней на одновекторность. Умри ты сегодня, а я завтра. С удивлением констатирую для себя этот факт, выслушав чужие мнения. Хотя появление их легко можно объяснить неспособностью большинства изучать и анализировать важные события в долгосрочном контексте, рассматривая периоды времени такие как десятки лет.
"Это какой-то позор..." "боятся неизбежного для многих поражения в войне" - це ви так каліцтво чи загибель називаєте? А якщо просто не хочуть воювати за країну у вигляді, в якому вона є? Якщо вже майже зникла різниця між діями окупантів і діями зе-влади? Не хочуть стати черговим "зниклим безвисті", бо родина отримає балалайку від держави замість годувальника і забігається по судах та центрах "соціальної підтримки". "полное несогласие с внешней политикой" - це взагалі пздц. В першу чергу, не згодні з внутрішньою політикою, діями влади, фактами гіперкрадівництва і гіперкорупції, про які (ІПСОШ-ники, звісно) повідомляють майже кожен день. "Умри ты сегодня, а я завтра. С удивлением констатирую для себя этот факт, выслушав чужие мнения. ...рассматривая периоды времени такие как десятки лет." Несподівано з'ясовується що у людини одне коротке життя і вона не готова чекати на... - на що, доречі? - десятки років.
Востаннє редагувалось whois2010 в П'ят 07 лис, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo Очень "простые" и понятные советы. Вот только как их реализовать на практике? Напоминает очень старый анекдот, который я ухе когда-то рассказывал. О старике, который пробивался на приём к Сталину. - Я знаю, как быстро закончить войну! Доложу только лично тов. Сталину. И категорически отказывался передать через других. В конце концов его пропустили и он изложил свой план. - Надо заминировать всю территорию Германии, особенно оборонные предприятия. Кнопку взрывателя вывести к Вам на стол. Когда всё будет готово, Вы нажимаете на кнопку, вся немецкая оборонка взлетает на воздух, армии нечем воевать и Германия вынуждена капитулировать! - Хорошо, прекрасный план! А как это реально сделать? - Ну, у вас же есть масса инженеров! Пусть придумают.
Якщо цивільним бажаючим в тилу всім роздати автомати, то зникне злочинність, ДРГ, порушники ПДР, побутові вбивства, пожежі і крадіжки? Чи може ФОП з автоматом побачивши що податківця мобілізували, стане активно платити податки,
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема, можна ж придумати щось серйозніше, ніж цю маячню.. То спробуєш ще варіанти?
whois2010 Вряд ли многие "просто не хочуть воювати за країну у вигляді, в якому вона є". Возможно, ошибаюсь, но не думаю, что многие исходят из таких соображений. "боятся неизбежного для многих поражения в войне" - это вообще не понятно о чём. Исходя из таких соображений, как раз на фронт идти необходимо. По-моему, "просто не хочуть воювати" ни за что, просто боятся погибнуть или остаться инвалидом, независимо от того, что "родина отримає від держави". "балалайку" или хорошую помощь. Своя жизнь и здоровье дороже. Ну и любой здравомыслящий человек понимает, что при такой войне и таком количестве погибших и искалеченных держава, как бы ни хотела, не сможет оказать достаточную помощь. "гіперкрадівництво і гіперкорупція", конечно, тоже влияют на настроение людей, но, по-моему, это вторично. Тем более, что в случае оккупации этого будет не меньше, а только больше. И даже без оккупации, в случае поражения и полного подчинения РФ эти явления только усилятся. + добавится ещё и многое другое. В таком случае финский вариант, который сейчас многие "не понимают" и называют "капитуляцией", покажется недостижимой мечтой.
P.s. И да, совершенно не понятно, как всё изложенное buratinyo сочетается с первой фразой: "А как же вариант - не хочуть, так заставимо?" По-моему, вообще никакой связи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 07 лис, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Вона на наївна, вона "віруюча". Люди в своїй масі не наївні, вони просто "вірять", вірять в те що хочуть щоб так було або в те що їм вигідно вірити особисто.
Іншими словами за цей "третій варіант від fler" через тиждень усі(у тому числі fler) забудуть, але fler знайде інший - "четвертий варіант" і т.д.
Можно "верить", если хоть кто-то что-то сказал. Но такого "третьего варианта" сегодня просто нет. А "верить" в фейки "Крымского ветра" или ещё кого-то, такого же "ответственного", это уже не "вера", а даже не знаю, как это называть.
А вот реальность:
Новый председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года. Соответствующее видео политик опубликовал в соцсети Х.
Правда,
"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции", - сказали в партии ODS.
Но
Стоит отметить, что перед выборами Томио Окамура заявлял, что ключевым условием для входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Также политик считает, что украинцы "забирают у чехов работу и мешают брать газ у России".
А
Ультраправый политик Филипп Турек, который с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии, заявил, что его страна, которая до сих пор была одним из самых последовательных союзников Украины, вероятно, отменит свою помощь Киеву после формирования нового правительства.