|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:14
Hotab написав:UA
Розумієш, в СЗЧ поки ходять без зброї (Може окремі пару гранат і беруть) то воно якось тихо проходить. Хлопці та дівчата в чорній формі (які за словами міністра не для того підготовлені) розбіжуться вмить.
Ти буде не дорівнюєш сили НП і НГУ які також воюють. Як і ССО та Альфу. Не торе а думати, що умовний Долярек з автоматом прям супер ре бо, від якого всі будуть тікати наввипередки. Він також зі свого автомата стріляв лише разом на полігоні в Рівному весною 22 року
НГУ не ходять в СЗЧ?
НП зразка 2025 це Гуртом батька бити.
Там СЗЧ буде 98% якщо раптом на фронт вправлять
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9858
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:16
UA
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17070
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:25
Три
І всі як Павлік Матросов "грудью прыгают на непрерывно работающий ДОТ"
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5482
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:28
Hotab написав:UA
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.
Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9858
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:29
UA написав: Hotab написав:UA
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.
Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.
Лють давно як штрафбат для поліцаїв. Привинився - туди.
1000+ поліцаїв загинули на фронті. Мабуть долярековими сарделями отруїлись
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17070
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:30
Hotab написав: Letusrock написав: Hotab написав:
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,
поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)
Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена. Менше з зол.
мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати. Не тільки ж комбайнерів най..бувати?
Чи ці теж розбіжуться?
Так як зараз 80% робочого часу пересічного патрульного в тилу уходить на людоловство, то зникнення половини їх складу ніхто й не помітить
P.S. А якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих, молодих було б в резерві і на ротацію
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2784
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:34
Letusrock
якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих,
То були б проекти «Запоріжжя», «Дніпро».
У кацапії є війська. Якщо їх не зайняти своїми (українськими) операціями, вони займуть нас своїми, типу Покровська. Активні бої (операції) були і будуть. Але має значення ти граєш, чи тебе грають. Хто обирає час і місце , той має завжди вигіднішу позицію.
Тільки з-за Карпат з бойового дивана без хвилини військового досвіду може здаватись, що «просто перестають стрєлять», то і кацап не буде. І буде мир і благодать.
мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати
В фронтовому Херсоні (і трасі Мико-Херсон) чи не через день бʼють поліцейські машини, часто з загибеллю. Це те що я дивлюсь і знаю. Очевидно така ситуація у всіх прифронтових містах.
З-за Карпат здається, що поліцаї лише охотяться на тушку летусрока, всі 150 тисяч
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 07 лис, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17070
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:37
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:UA
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.
Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.
Лють давно як штрафбат для поліцаїв. Привинився - туди.
1000+ поліцаїв загинули на фронті. Мабуть долярековими сарделями отруїлись
может все проще?
воевали а не "устанавливали визуальный контакт" в 2х балаклавах?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14194
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:02
Шото наша вертолётчица в гамаке в найробском бунгало перед барбекю и тремя куями на закуску разошлась не хуже Корча с Диким.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5482
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149483
|
|
|1493
|342025
|
|
|6076
|1032574
|
|