Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:30
Hotab написав: Letusrock написав: Hotab написав:
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,
поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)
Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена. Менше з зол.
мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати. Не тільки ж комбайнерів най..бувати?
Чи ці теж розбіжуться?
Так як зараз 80% робочого часу пересічного патрульного в тилу уходить на людоловство, то зникнення половини їх складу ніхто й не помітить
P.S. А якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих, молодих було б в резерві і на ротацію
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:34
Letusrock
якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих,
То були б проекти «Запоріжжя», «Дніпро».
У кацапії є війська. Якщо їх не зайняти своїми (українськими) операціями, вони займуть нас своїми, типу Покровська. Активні бої (операції) були і будуть. Але має значення ти граєш, чи тебе грають. Хто обирає час і місце , той має завжди вигіднішу позицію.
Тільки з-за Карпат з бойового дивана без хвилини військового досвіду може здаватись, що «просто перестають стрєлять», то і кацап не буде. І буде мир і благодать.
мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати
В фронтовому Херсоні (і трасі Мико-Херсон) чи не через день бʼють поліцейські машини, часто з загибеллю. Це те що я дивлюсь і знаю. Очевидно така ситуація у всіх прифронтових містах.
З-за Карпат здається, що поліцаї лише охотяться на тушку летусрока, всі 150 тисяч
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 07 лис, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:37
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:UA
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.
Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.
Лють давно як штрафбат для поліцаїв. Привинився - туди.
1000+ поліцаїв загинули на фронті. Мабуть долярековими сарделями отруїлись
может все проще?
воевали а не "устанавливали визуальный контакт" в 2х балаклавах?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:28
Letusrock написав:
тобто я маю як шаман чи песікот писати щось типу "по безпределу пхайте в буса пролетаріат по максимуму, туда-сюда 100тис Микол, ціна не питання" щоб Ужгород був у безпеці?
Hotab написав:
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
Без реальної залученості ЄС, ця війна буде йти десятиліттями і кінець буде прогнозованим. Скоро почнеться третій рік "покращення позицій". Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"
А потужники з соросятами та стурбованими EU-імпотентами пропонують і далі капати глюкозу важкохворому, сподіваючись на якесь диво
й де ми таке пишемо брехуняка?
це ти постійно хочеш когось відправити до ЗСУ, аби тебе не взяли за дупу. тому стули пельку
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:34
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog
, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.
схоже й докази, й саджати треба - але політична доцільність не саджати, а чекати, може людина прийде до тями. хоча якщо в 70 років люидна не хоче щось визнавати, то не визнає - так ЛАД
?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:19
M-Audio написав: ЛАД написав:
если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.
А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:19
wild.tomcat написав: Banderlog написав:
wild.tomcat написав:
ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.
це не правда, їх не мобілізують.
неправда ваша, мобілізують їх на загальних підставах. те що ви їх не бачите, це ще не привід заперечувати факт такої мобілізації.
я ж вам навіть підказав, на що дивитися, чому їх не так багато, як вам би хотілося - в них часто, практично в 100% випадків, багатодітні сімї (ну хоча б цей факт ви не будете заперечувати?), і відповідно процент таких, що підпадають під мобілізацію, не маючи відстрочки, суттєво менший, в рази а то і на порядок, в порівнянні з іншими віросповіданнями. але відстрочку з цієї нагоди дають не лише їм, а всім. але вам хочеться думати, що в них є якісь преференції в порівнянні з вами. ну думайте собі.
радив би Вам перед тим як писати "загальновідомі факти " якось їх перевіряти...
По перше те що я їх не бачу, це підстава стверджувати що їх нема. Не вірите мені спитайте когось іншого, мож хтось і воював разом з свідком ієгови.
Тепер 2, перед тим як підказувати мені куди дивитись варто самому туди подивитись.
Понятно шо буду заперечувати.
Свідки ієгови ніколи не були багатодітними, в середньому в них дітей менше ніж 2.
Взагалі вони іще і менше заробляють за пересічного.
Багато серед них одиноких і розведених. Особливо багато в них самотніх жінок. Попасти в церкву одинокій жінці це гарантія "віночка безшлюбності"
так шо не треба їх путати з баптистами чи пятидесятниками.
Там якраз багатодітність норма.
Якщо владі і справді вистачить розуму посадити в тюрми митрополитів упц то будуть акції громадської непокори і не тільки групові, но і одиночні. А щодо Михайла Жара то буде і конфлікт з румунією.
За ідею взяти митрополитів заручниками для обміну як військополонених це гірше злочину це тупість. Дати в руки російській пропаганді такий козир це ідіотизм.
P/s забавно вчора поступила вчора модерація,
Значить зачистка владою релігійного поля якоби для борьби з пропагандою росії це флуд?
А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:22
flyman
бо загрядотряди як при тов. Сталіну
Для эвакуирующихся никаких заградотрядов и вообще никаких препятствий не было.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:27
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять.
Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати
Можливо Ви праві що ресурсу ще повно, я статистики не бачив, якщо керівництво країни випустило 18-23 - можливо вони рахують якось. Хоча сумніваюсь що в ОП планують навіть на рік вперед.
Не знаю, полно или не очень, но он точно есть.
Другой вопрос, что этот ресурс не хочет быть ресурсом, а хочет сидеть дома или в Польше.
И выпустили, для точности, 18-22.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:33
Hotab написав:
Лють давно як штрафбат для поліцаїв. Привинився - туди
.
1000+ поліцаїв загинули на фронті. Мабуть долярековими сарделями отруїлись
Звичайно, з НПУ вже добровольці не йдуть.
Вина зараз одна - невиконання плану по бусифікації населення.
В тих перших двох бригадах тис 5 було.
15% загинуло + в перші дні війни не встигли виїхати... Марік...
