|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:34
ЛАД написав:flyman
бо загрядотряди як при тов. Сталіну
Для эвакуирующихся никаких заградотрядов и вообще никаких препятствий не было.
а як же блокадний Ленінград?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41398
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:37
ЛАД написав:
И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну".
Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.
Штрафбати можуть якось функціонувати лиш з заградотрядами.
І тільки з піхотою в окопах, засунути штрафників їх туди це можливо, но заставити ініціативно воювати ні.
Потом в нас не тільки прозора лбз, але і прозорий фронт. Люди живуть в прифронтових зонах. Виїхати мож хоть на маршрутці. І доїхати через всю україну без жодної перевірки документів поліцією
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3862
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:37
Banderlog написав:
А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі?
в неї сіські ампутовані.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41398
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:41
ЛАД написав: M-Audio написав: ЛАД написав:
если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.
А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.
Великолепный ответ, просто полностью раскрывающий суть. Я сформулировал гипотетическую перспективу таким образом, чтобы этот персонаж поставил себя на место одного из тех, кому будет суждено или уйти без ничего из своего города, или быть растерзанным оккупантами в застенках, и чтобы он ответил насчёт договоренности о мире именно с такой перспективы.
Но он даже мысли такой не допускает, он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать.
А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать.
Вот же мерзость.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3481
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149503
|
|
|1493
|342074
|
|
|6076
|1032629
|
|