M-Audio написав: ЛАД написав: если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками. если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.

А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя. А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.

Сбежать из города можно всегда.Даже вместе с отступающими войсками."условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.