RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15707157081570915710
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:34

  ЛАД написав:flyman
бо загрядотряди як при тов. Сталіну
Для эвакуирующихся никаких заградотрядов и вообще никаких препятствий не было.

а як же блокадний Ленінград?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41398
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:37

  ЛАД написав:
И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну".
Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.

Штрафбати можуть якось функціонувати лиш з заградотрядами.
І тільки з піхотою в окопах, засунути штрафників їх туди це можливо, но заставити ініціативно воювати ні.
Потом в нас не тільки прозора лбз, але і прозорий фронт. Люди живуть в прифронтових зонах. Виїхати мож хоть на маршрутці. І доїхати через всю україну без жодної перевірки документів поліцією :lol:
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3862
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:37

  Banderlog написав: А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі? :lol:

в неї сіські ампутовані.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41398
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:41

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:
  ЛАД написав:если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.

А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.

Великолепный ответ, просто полностью раскрывающий суть. Я сформулировал гипотетическую перспективу таким образом, чтобы этот персонаж поставил себя на место одного из тех, кому будет суждено или уйти без ничего из своего города, или быть растерзанным оккупантами в застенках, и чтобы он ответил насчёт договоренности о мире именно с такой перспективы.
Но он даже мысли такой не допускает, он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать.
А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать.
Вот же мерзость.
M-Audio
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 23.03.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 15707157081570915710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman, M-Audio і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 149503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 342074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1032629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.