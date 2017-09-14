RSS
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:34

  ЛАД написав:flyman
бо загрядотряди як при тов. Сталіну
Для эвакуирующихся никаких заградотрядов и вообще никаких препятствий не было.

а як же блокадний Ленінград?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:37

  ЛАД написав:
И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну".
Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.

Штрафбати можуть якось функціонувати лиш з заградотрядами.
І тільки з піхотою в окопах, засунути штрафників їх туди це можливо, но заставити ініціативно воювати ні.
Потом в нас не тільки прозора лбз, але і прозорий фронт. Люди живуть в прифронтових зонах. Виїхати мож хоть на маршрутці. І доїхати через всю україну без жодної перевірки документів поліцією :lol:
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:41

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:
  ЛАД написав:если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.

А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.

Великолепный ответ, просто полностью раскрывающий суть. Я сформулировал гипотетическую перспективу таким образом, чтобы этот персонаж поставил себя на место одного из тех, кому будет суждено или уйти без ничего из своего города, или быть растерзанным оккупантами в застенках, и чтобы он ответил насчёт договоренности о мире именно с такой перспективы.
Но он даже мысли такой не допускает, он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать.
А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать.
Вот же мерзость.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:42

  барабашов написав:Що там за эссэ?
Видалене вже як пророссійська пропаганда гідності та доцільності життя кожного громадянина, якого краще пустити на фарш за цілі 95го концтабору?


У Бетона нервы не выдержали, и он написал то, что я слышу иногда от отчаявшихся людей.
Но ради справедливости, он немного перегнул палку.
Просьба к модерации, Бетона строго не наказывать, он находился в состоянии аффекта от происходящего, не потерял еще человек эмпатию, я вот потерял уже за последний год, и начинаю при просмотре видосиков сердится на ухилянтов- дескать, а ты шо ждал три года, чого не втик за кордон а зараз як свиня верещиш?
То есть лично меня происходящее деформировало. Продолжаю наблюдение, при прогрессировании деформации есть риск поверить в кордони 1991 и репарации :(
И это не шутка, Барабашов.
Нельзя годами жить в филиале ада. Точнее можно, но постепенно превращаясь в черта.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:43

  Banderlog написав:Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп? :lol:
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:50

  M-Audio написав:
  Banderlog написав:Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп? :lol:
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.
ну понятно, в них чмобіки і зеків гонять на убой отарами. Те що зеку воно вигідно а може навіть нравиться ми одразу відкидаєм? Шторм z це не штрафбат. Окрім того якщо дати право нашому командирові за непокору розстрілювати ви тут всі взвоєте без всяких штрафбатів.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:52

  Letusrock написав:..........
P.S. А якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих, молодих було б в резерві і на ротацію

Не берусь судить, насколько были оправданы конкретно "контрнаступ" и "курськ". О "фортеці" не понял, что вы имеете ввиду.
Не все военные операции закачиваются успешно. Хотя курская как раз сама по себе была успешной. Возможно, не добились всего, на что рассчитывали, но тем не менее.
С "контрнаступом", согласен, есть вопросы. И в связи с этим меня удивляет такой авторитет Залужного (правда, не только в связи с этим).
Надеюсь, вы не возражаете, что в результате наших наступательных действий были освобождены Харьковская (почти полностью) и правобережье Херсонской области.
Но война не может заключаться только в глухой обороне. Так не удастся не только победить, но и удержаться.
Если бы не наши активные действия, то, возможно, требования Путина были бы ещё жёстче а перемирие по ЛБЗ выглядело бы точно ещё хуже. И, возможно, хуже, чем даже перед харьковским наступлением.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:56

  Господар Вельзевула написав:.
Прорыв в нашей-такое. Не нагнетайте. Цель-Донецкая, пока ее не дожрут за нас не возьмутся по настоящему. Под Харьковом год стоят, и шо?
После Донецкой-да, но ее брать года три еще.
це хто сказав що ціль донецька?) Путін? :lol
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:02

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два :mrgreen:
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.

Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.

схоже й докази, й саджати треба - але політична доцільність не саджати, а чекати, може людина прийде до тями. хоча якщо в 70 років люидна не хоче щось визнавати, то не визнає - так ЛАД? ;)
Я как-то не слышал, чтобы суд над уголовником тянули исходя из "політичної доцільноості"
А что, так можно?
Суд у нас это политическая организация?
Интересный взгляд.
Правда, очень напоминает "революционную необходимость".
Тогда, может, и сами дела это "політична доцільність", а совсем не ответ на преступление?
М-да.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:03

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Мене не цікавлять сіськи старої баби, тим більше якщо їх нема :lol:
Вся ця шуміха була явним іпсо, як на мене тупим, но народ повівся... таки 75 процентів на виборах це серйозний результат. :lol:
В момент коли розкручується мясорубка в покровську і купянську, коли явно нема чим заткнути прорив в дніпропетровській... обговорювати мобілізацію охранніка це круто...


Угу, она вообще сдала пипец. С ее бабками так выглядеть в 50 лет?
Прорыв в нашей-такое. Не нагнетайте. Цель-Донецкая, пока ее не дожрут за нас не возьмутся по настоящему. Под Харьковом год стоят, и шо?
После Донецкой-да, но ее брать года три еще.

Було тут відео з істеричним незламником, що далі нема укріплень, все пропало і т.д.

А Славко БТС на фінських картах бачить 3 лінії укріплень.
Експерти (якщо їх так можна назвати) ж кажуть, що при "стіні дронів" і "кілзоні 20 км" в голому степу наступати зовсім інше, чим в урбанізованому Донбасі.
Далі, з ресурсом туго і в запоребрику.
Санкції потрохи діють, нафта падає в ціні. Роснєфть всьо.
Ще пишуть, що UK дає ракєти до 250 км.

Бетона можна було б зрозуміти, якби він приїхав із-за кордону, витримати зворотню адапатацію і потік негативних новин можуть не тільки лиш всі.
flyman
