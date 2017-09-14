|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:34
ЛАД написав:flyman
бо загрядотряди як при тов. Сталіну
Для эвакуирующихся никаких заградотрядов и вообще никаких препятствий не было.
а як же блокадний Ленінград?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:37
ЛАД написав:
И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну".
Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.
Штрафбати можуть якось функціонувати лиш з заградотрядами.
І тільки з піхотою в окопах, засунути штрафників їх туди це можливо, но заставити ініціативно воювати ні.
Потом в нас не тільки прозора лбз, але і прозорий фронт. Люди живуть в прифронтових зонах. Виїхати мож хоть на маршрутці. І доїхати через всю україну без жодної перевірки документів поліцією
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3864
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:41
ЛАД написав: M-Audio написав: ЛАД написав:
если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.
А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.
Великолепный ответ, просто полностью раскрывающий суть. Я сформулировал гипотетическую перспективу таким образом, чтобы этот персонаж поставил себя на место одного из тех, кому будет суждено или уйти без ничего из своего города, или быть растерзанным оккупантами в застенках, и чтобы он ответил насчёт договоренности о мире именно с такой перспективы.
Но он даже мысли такой не допускает, он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать.
А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать.
Вот же мерзость.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3483
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:42
барабашов написав:
Що там за эссэ?
Видалене вже як пророссійська пропаганда гідності та доцільності життя кожного громадянина, якого краще пустити на фарш за цілі 95го концтабору?
У Бетона нервы не выдержали, и он написал то, что я слышу иногда от отчаявшихся людей.
Но ради справедливости, он немного перегнул палку.
Просьба к модерации, Бетона строго не наказывать, он находился в состоянии аффекта от происходящего, не потерял еще человек эмпатию, я вот потерял уже за последний год, и начинаю при просмотре видосиков сердится на ухилянтов- дескать, а ты шо ждал три года, чого не втик за кордон а зараз як свиня верещиш?
То есть лично меня происходящее деформировало. Продолжаю наблюдение, при прогрессировании деформации есть риск поверить в кордони 1991 и репарации
И это не шутка, Барабашов.
Нельзя годами жить в филиале ада. Точнее можно, но постепенно превращаясь в черта.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:43
Banderlog написав:
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3483
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:50
M-Audio написав: Banderlog написав:
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.
ну понятно, в них чмобіки і зеків гонять на убой отарами. Те що зеку воно вигідно а може навіть нравиться ми одразу відкидаєм? Шторм z це не штрафбат. Окрім того якщо дати право нашому командирові за непокору розстрілювати ви тут всі взвоєте без всяких штрафбатів.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3864
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:52
Letusrock написав:
..........
P.S. А якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих, молодих було б в резерві і на ротацію
Не берусь судить, насколько были оправданы конкретно "контрнаступ" и "курськ". О "фортеці" не понял, что вы имеете ввиду.
Не все военные операции закачиваются успешно. Хотя курская как раз сама по себе была успешной. Возможно, не добились всего, на что рассчитывали, но тем не менее.
С "контрнаступом", согласен, есть вопросы. И в связи с этим меня удивляет такой авторитет Залужного (правда, не только в связи с этим).
Надеюсь, вы не возражаете, что в результате наших наступательных действий были освобождены Харьковская (почти полностью) и правобережье Херсонской области.
Но война не может заключаться только в глухой обороне. Так не удастся не только победить, но и удержаться.
Если бы не наши активные действия, то, возможно, требования Путина были бы ещё жёстче а перемирие по ЛБЗ выглядело бы точно ещё хуже. И, возможно, хуже, чем даже перед харьковским наступлением.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37303
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:56
Господар Вельзевула написав:
.
Прорыв в нашей-такое. Не нагнетайте. Цель-Донецкая, пока ее не дожрут за нас не возьмутся по настоящему. Под Харьковом год стоят, и шо?
После Донецкой-да, но ее брать года три еще.
це хто сказав що ціль донецька?) Путін? :lol
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3864
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:02
Shaman написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
....................
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
Які до вас можуть бути претензії?
Ви не слідчий, не прокурор і не суддя.
Самі розумієте, мені як атеїсту якось глибоко по боку чи церква з томосом, чи ьез томосу. Свідки Ієгові, про яких згадував Banderlog
, якось живуть без томосу і нічого, непогано себе почувають.
Я писав тілько про одне - "Вор должен сидеть в тюрьме".
Якщо провина не доказана, то людину треба відпустити і, як ви і писали, вибачитися. Ну, якщо дуже не хочеться, можна і не вибачатися, хоча це не гарно.
схоже й докази, й саджати треба - але політична доцільність не саджати, а чекати, може людина прийде до тями. хоча якщо в 70 років люидна не хоче щось визнавати, то не визнає - так ЛАД
?
Я как-то не слышал, чтобы суд над уголовником тянули исходя из "політичної доцільноості"
А что, так можно?
Суд у нас это политическая организация?
Интересный взгляд.
Правда, очень напоминает "революционную необходимость".
Тогда, может, и сами дела это "політична доцільність", а совсем не ответ на преступление?
М-да.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37303
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:03
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Мене не цікавлять сіськи старої баби, тим більше якщо їх нема
Вся ця шуміха була явним іпсо, як на мене тупим, но народ повівся... таки 75 процентів на виборах це серйозний результат.
В момент коли розкручується мясорубка в покровську і купянську, коли явно нема чим заткнути прорив в дніпропетровській... обговорювати мобілізацію охранніка це круто...
Угу, она вообще сдала пипец. С ее бабками так выглядеть в 50 лет?
Прорыв в нашей-такое. Не нагнетайте. Цель-Донецкая, пока ее не дожрут за нас не возьмутся по настоящему. Под Харьковом год стоят, и шо?
После Донецкой-да, но ее брать года три еще.
Було тут відео з істеричним незламником, що далі нема укріплень, все пропало і т.д.
А Славко БТС на фінських картах бачить 3 лінії укріплень.
Експерти (якщо їх так можна назвати) ж кажуть, що при "стіні дронів" і "кілзоні 20 км" в голому степу наступати зовсім інше, чим в урбанізованому Донбасі.
Далі, з ресурсом туго і в запоребрику.
Санкції потрохи діють, нафта падає в ціні. Роснєфть всьо.
Ще пишуть, що UK дає ракєти до 250 км.
Бетона можна було б зрозуміти, якби він приїхав із-за кордону, витримати зворотню адапатацію і потік негативних новин можуть не тільки лиш всі.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149538
|
|
|1493
|342161
|
|
|6076
|1032716
|
|