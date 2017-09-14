RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:09

Бетон, з переворотом думок, повернув ду(п)ло, як так?

  fox767676 написав:
  flyman написав: ламалися



Пісеньку можно перебити під мотив бусифікації бетонівського середнього класу

щось пригадалось успіхове: "як так", "за мить до перевороту думок" і "повернути ду(п)ло"

P.S.
А що Бетон лисий як Орбакайте?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41409
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Шо ти до того 2013 залип.
Реальні правителі залишились ті самі.
За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук)
Ренат зробив вигляд нейтрального.
Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.


про шо ви , ротшильдів з рокфелерами ?
Україна тоді за дкілька місяців перетворилася з потенціально
великої держави на довічний сектор гази з культом якихось козаків гаврилюків
Розміняли багатовекторність мультифункціональність на аграрний додаток та мускульний щит Європи.
Заходу плювати що тут є пристойні спеціалісти - всім в окоп боронити гідність та європейський вибір
і зараз цим нитікам надто туго доходить що вони накоїли свого часу, вони продовжують відчайдушно чиплятися за утопічні ідеї як то знайти міфічну армію вєнка з силовиків чи вициганити якусь вундервафлю . А коли починає доходитм реальний стан справ - влпатовують фантастичні істерики
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:25

  UA написав:
  Hotab написав:fox767676

чи готовність до рускага міру?


Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.

Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Толерастія це беспрєдєл? :D
подивися, що б з вами зробили в США
https://www.youtube.com/@PoliceActivity
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:32

  fox767676 написав:
  UA написав:Шо ти до того 2013 залип.
Реальні правителі залишились ті самі.
За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук)
Ренат зробив вигляд нейтрального.
Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.


про шо ви , ротшильдів з рокфелерами ?
Україна тоді за дкілька місяців перетворилася з потенціально
великої держави на довічний сектор гази з культом якихось козаків гаврилюків
Розміняли багатовекторність мультифункціональність на аграрний додаток та мускульний щит Європи.
Заходу плювати що тут є пристойні спеціалісти - всім в окоп боронити гідність та європейський вибір
і зараз цим нитікам надто туго доходить що вони накоїли свого часу, вони продовжують відчайдушно чиплятися за утопічні ідеї як то знайти міфічну армію вєнка з силовиків чи вициганити якусь вундервафлю . А коли починає доходитм реальний стан справ - влпатовують фантастичні істерики

В кучми був вибір. Тигіпко (кандидатура від зятя), чи Яник (від обділеного батьківською турботою сина). Він зробив свій вибір не холодною голово, а гарячим сердцем.
Після 2019, для Заходу, українці стали дивакуватими чуваками які за інформаційні буси самі віддадуть все.
UA
 
Повідомлень: 9865
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:В кучми був вибір. Тигіпко (кандидатура від зятя), чи Яник (від обділеного батьківською турботою сина). Він зробив свій вибір не холодною голово, а гарячим сердцем.
Після 2019, для Заходу, українці стали дивакуватими чуваками які за інформаційні буси самі віддадуть все.

19 рік лише поглибив таке сприйняття українців
вже у 18 швейцарці мене питали чому Україна так залупається якщо споживає російський газ.
Просування яника, та ще й двічі, це угар капіталізму
То вже помилки треба шукати у щонайпізніше 2002
Оптимальна модель була б - 2 ідейні партії - лівоцентристська СПУ, правоцентристський РУХ, ну і центристи типу Тигіпка, менша коцентрація капіталів в фпг.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:55

  fox767676 написав:
  UA написав:В кучми був вибір. Тигіпко (кандидатура від зятя), чи Яник (від обділеного батьківською турботою сина). Він зробив свій вибір не холодною голово, а гарячим сердцем.
Після 2019, для Заходу, українці стали дивакуватими чуваками які за інформаційні буси самі віддадуть все.

19 рік лише поглибив таке сприйняття українців
вже у 18 швейцарці мене питали чому Україна так залупається якщо споживає російський газ.
Просування яника, та ще й двічі, це угар капіталізму
То вже помилки треба шукати у щонайпізніше 2002
Оптимальна модель була б - 2 ідейні партії - лівоцентристська СПУ, правоцентристський РУХ, ну і центристи типу Тигіпка, менша коцентрація капіталів в фпг.

Бери раніше.
Кучма вирішив приватизувати прибуткову Криворіжсталь на дітей.
ФПГ хто створив?
Небухаючий професійний аппаратчик Леонид Макарич був ідеальним на перехідний час.
Вибрали людину з алкогольною залежністю...
Так що 2002, це вже наслідки більш раннього вибору народу.
UA
 
Повідомлень: 9865
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:07

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:У Бетона нервы не выдержали, и он написал то, что я слышу иногда от отчаявшихся людей.
Но ради справедливости, он немного перегнул палку.
Просьба к модерации, Бетона строго не наказывать, он находился в состоянии аффекта от происходящего, не потерял еще человек эмпатию, я вот потерял уже за последний год, и начинаю при просмотре видосиков сердится на ухилянтов- дескать, а ты шо ждал три года, чого не втик за кордон а зараз як свиня верещиш?


х-ня уже почти 12 лет
и бетон, и большая часть верещавших ей спсобствовали
у меня априори каждый буситфицируемый - стороннник кордонов 1991, перемоги, гидности и "хотьпоржом" . И так оно легче для психики


проблема що 3,14*** пох чого ти там стороннік. хоть пушкіна на память вивчити - якщо їм буде хоч копійка користі - прийдуть і заберуть все.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:проблема що 3,14*** пох чого ти там стороннік. хоть пушкіна на память вивчити - якщо їм буде хоч копійка користі - прийдуть і заберуть все.


поэтому люди и психуют, мечутся из угла в угол
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:18

  unicdima написав:
  UA написав:Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Толерастія це беспрєдєл? :D
подивися, що б з вами зробили в США
https://www.youtube.com/@PoliceActivity

Щоб порівнювати насильницькі дії силовиків з США, спершу потрібно прийняти такі ж закони про зброю для цивільного населення.
Schmit
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Бери раніше.
Кучма вирішив приватизувати прибуткову Криворіжсталь на дітей.
ФПГ хто створив?
Небухаючий професійний аппаратчик Леонид Макарич був ідеальним на перехідний час.
Вибрали людину з алкогольною залежністю...
Так що 2002, це вже наслідки більш раннього вибору народу.


копать можно глубоко
хоть до крещения руси
если при нашей памяти - то декларация о суверенитете 1990 в которой провозглашалась безъядерность и внеблоковость. писали это руховцы. от этой декларации уже отталкивались одновременно декларация о независимости 1991 и конституция 1996.
переписывание пункта о внеблоковости в пользу ес и нато, в 2019, когда Украина была крайне уязвима , это один из главных провалов Порошенко и комманды.
как по мне, ессли б Ураине на заре независимости удалось отстоять хотя бы право на символический арсенал ЯО, и постоянное место в совбезе ООН, то и внутрення политика пошла бы другим путем, меньше было бу утечек мозгов и капиталов, более качественные кадры в госупрпавлении, не было бы случайных персонажей на высших постах.
но явно непоправимое и поддержанное киевлянами случилось именно тогда с чего я обычно начинаю
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
