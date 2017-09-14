ЛАД написав:budivelnik Насчёт Лихтенштейна вы замолчали.
Я ж не зоборвязаний відповідати на кожну маячню совкового парторга Що ти показав по Ліхтинштейну? Що там всього 36000 мешканців? І що ? Це підтверджує твої страхи про демографічну кризу країни в якої 30+ млн ? Чи ти показав що в Ліхтенштейні є десяток тракторних заводів? Ні не показав? а що ти показав? Те що там експорт керамічного посуду по кількості такий самий як з нашої Полтавщини , а по ціні в 100 разів вище? Чи те що 90% ВВП Ліхтенштейну складається з послуг... це ж ти верещиш що послуги і ВВП несумісні.ю Тому пояснюю для парторга Якщо Львів буде складатись з ТРИДЦЯТИ Ліхтенштейнів, Київ з сста Ліхтенштейнів, а Україна з 1000 Ліхтинштейнів - то мені це підходить а те що це не підходить совковому парторгу - так це для мене не аргумент.
ЛАД написав: Вместо конкретных возражений начали в очередной раз выкладывать ваши исторические измышления. И рисовать светлое будущее через 100 лет. Не интересно. И не стоит так явно демонстрировать свой высокий уровень знаний.
Я викладає не свої історичні фантазії.. я констатую ТВОЇ історичні реалії... і саме поведінка парторгів привела до розвалу совка Розвал совка потягнеув за собою Додаткове навантаження на молоду Україну.. спочатку це навантаження було від 36 до 52% ..- ти звичайно очки додгори закотиш... а я це платив десь приблизно до 2016 року, це після 2016 ставка стала 22%....
От і виходить дії авантюристів під загальною назвою банди -комуністичні генсеки з парторгами - не тільки знищили те чим керували , а й заклали міну сповільноної дії на територіях якими керували на найближчі десятки років... Як бачите ми це потихеньку зліквідовуємо .. спочатку 42% потім 36% потім 22%... через 26 років після розвалу совка Далі ЄСВ почне ділитись ( воно й зараз формально поділене на 2% собі і 20% в солідарну) з часом цей відсоток(солідарної буде падати, а собі зростати)- що й приведе нас до стандартної схеми прийнятої в розвинутих країнах де Держава не є оператором пенсійних накопичень населення і як наслідок не зможе ці накопичення просрати як просрав совок в Афганістані, а педереація просирає у війні з Україною...
Щоб порівнювати насильницькі дії силовиків з США, спершу потрібно прийняти такі ж закони про зброю для цивільного населення.
а при чому тут зброя для цивільних? Наша поліція має право так само застосовувати зброю як і американські копи, просто там це буде підтримано, а тут всяка ждунсько журнашлюшна мразота буде вищати про геноцид. Поки поліцейські і військові не почнуть вас ждунів відстрілювати порядку не буде. Толерастія приводить лише до поразки.
andrijk777 написав:Це 100% вірно. До аналогічного висновку я дійшов вже багато років тому, аналізуючи пенсійну систему США.
Трохи дивно що бізнесмен будівельник не розуміє таких речей. Взагалі ці всі його тези це якась така отсєбятіна, яка інколи немає нічого спільного з реальною економікою.
Ще раз Товари/послуги пенсіонер споживає виготовленні сьогодні... А гроші на споживання цих товарів послуг він бере з своєї кишені, в яку він складав десятками років до того як вийти на пенсію.
Це не правда. Точніше це правда тільки в "теорії". В реальності гроші що він складав десятками років вже витрачені. Ось це правда. Навіть елементарний нюанс - гривень 40 років тому(коли ти почав складати) взагалі не існували. А долар дуже сильно знецінився. Я б також з радістю погодився не платити пенсійні внески. Але тоді пенсіонери б отримували пенсії по 500-1000 грн.(подачки від держави) І це лишній раз доводить те що я написав вище, а не твої фантазії. І між-іншим в США було б те саме, або ще гірше.
Не потрібно на фінансовому форумі так симльно випячувати свій примітивізм в економічній сфері... 1 Якщо я щось заробив і кудись його вклав (депозит, житло, бізнес) - то чи може ХТОСЬ це проїсти без моєї згоди? 2 Вважати що заощадження на період більший ніж кілька років робляться у фантиках... - це верх тупості.
ЛАД написав:... И я уже очень давно писал, что если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками. В т.ч. и политическими. Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.
тільки відволічешся - а ЛАД знову - перемовини на будь-яких умовах так ми готові до перемовин - а хтось постійно уникає
ЛАД, сформуйте які самі політичні поступки мають сенс. ще ніхто не сформулював. бо якщо це викласти, то зрозуміло що немає ніяких проміжний варіантів - Раша хоче лише свої умови. але постійно долдонять - поступки, поступки... які?..
що можемо обговорювати - зупиняємось, як є. без НАТО то без НАТО. мову та церкву можемо обговорити. але для цього треба почати перемовини, чого руські усіляко уникають. бо чого вони насправді хочуть - вони хочуть нездійснене - зміну влади в України. вони забувають, що в нас владу обирають, а не призначають, як на Раші - тому кого б не обрали, це не буде проросійською владою. а Рашу це не влаштовує. а чарівної "фінської" формули - не існує.
й ЛАД чомусь мовчить про третій найреальніший варіант. це призупинення бойових дій, перехід в режим АТО. бо народ на Раші вже теж не хоче воювати. а якщо об'являть мобілізацію на Раші - то це стане зрозуміло відразу. так, "екзистиційна" війна залишиться, як й бажання влади Раші знищити Україну - але сили деякий час не буде. а що буде далі - побачимо
Banderlog написав:Якщо владі і справді вистачить розуму посадити в тюрми митрополитів упц то будуть акції громадської непокори і не тільки групові, но і одиночні. А щодо Михайла Жара то буде і конфлікт з румунією. За ідею взяти митрополитів заручниками для обміну як військополонених це гірше злочину це тупість. Дати в руки російській пропаганді такий козир це ідіотизм.
P/s забавно вчора поступила вчора модерація, Значить зачистка владою релігійного поля якоби для борьби з пропагандою росії це флуд? А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі?
всі ваші кацапські попи давно мають сидіти по статті державна зрада, вони гірше за кацапську пропаганду засирають мозги таким як ти.
Banderlog написав:Свідки ієгови ніколи не були багатодітними, в середньому в них дітей менше ніж 2. Взагалі вони іще і менше заробляють за пересічного. Багато серед них одиноких і розведених. Особливо багато в них самотніх жінок. Попасти в церкву одинокій жінці це гарантія "віночка безшлюбності" так шо не треба їх путати з баптистами чи пятидесятниками. Там якраз багатодітність норма.
Як зазначає видання, ще у серпні Сейм відхилив урядовий законопроект про продовження строку перебування українських біженців в Україні та про жорсткіші умови надання їм грошової допомоги. Президент Навроцький подав альтернативний законопроект, що дублює більшість положень урядового, але також має додаткові пункти.
Зокрема президентський законопроект містив поправки до Кримінального кодексу, що передбачають жорсткіше покарання за незаконний перетин польського кордону – до п'яти років позбавлення волі. Потенційно під цю норму потрапляють і українські ухилянти, які незаконно перетнули кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.
