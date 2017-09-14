RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:41

  stm написав:
  UA написав:Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...

Не розумію як можна донатити цим хитродупим альфаУхилянтам коли в кожній родини є воюючи і можна допомогти напряму?
Що, не в кожній родині воюють? І ні хто не загинув? Чому?
Тоді да, Марафон шоу і всіх отих в буси...негайно.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:44

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...

Не розумію як можна донатити цим хитродупим альфаУхилянтам коли в кожній родини є воюючи і можна допомогти напряму?
Що, не в кожній родині воюють? І ні хто не загинув? Чому?
Тоді да, Марафон шоу і всіх отих в буси...негайно.

Ты много кому помог ?

Ну кроме, на той стороне порешаю, чтобы найти в плену )
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:49

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...

Не розумію як можна донатити цим хитродупим альфаУхилянтам коли в кожній родини є воюючи і можна допомогти напряму?
Що, не в кожній родині воюють? І ні хто не загинув? Чому?
Тоді да, Марафон шоу і всіх отих в буси...негайно.

Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ )
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:51

  pesikot написав:PS. Враховуючи, що номерний фокс донатив для поважного форумчанина freeze, то його допис заграв цікавими красками

"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" :mrgreen:

Фашизм как политический режим характеризуется централизованной автократией, милитаризмом, корпоративизмом в экономике, жёсткой социальной иерархией, (сортовое общество)силовым подавлением оппозиции и индивидуальных свобод, а также стремлением к мобилизации общества и тотальному контролю над обществом.
Востаннє редагувалось UA в Суб 08 лис, 2025 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:51

stm

питання демографії вас також взагалі не мають цікавити, це не ваше.


Вже і горіхи , украдені в парку у білок, не допоможуть
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:58

  Hotab написав:stm

питання демографії вас також взагалі не мають цікавити, це не ваше.


Вже і горіхи , украдені в парку у білок, не допоможуть

Демографії - ні, там не зовсім ті горіхи з парку мають вступати у еволюцію...
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Які нах томагавки, хто із притомних взагалі на це дивився?! Із неадекватних Ви ) і х... теж перелякалася того що неможливо. Але Трамп при всіх недоліках буде нагинати на гроші всіх, а тих хто не зацінив біг б'ютефул діал тричі) друзі саудити допомогають ціною нафти )
Жодного не родича там у вас немає, розумію )

то ви вже Трампістка, і томагавки вам не потрібні, лише економічні важелі? )

розумієте бо у вас теж нема )
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:02

  UA написав:
  pesikot написав:PS. Враховуючи, що номерний фокс донатив для поважного форумчанина freeze, то його допис заграв цікавими красками

"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" :mrgreen:

Фашизм как политический режим характеризуется централизованной автократией, милитаризмом, корпоративизмом в экономике, жёсткой социальной иерархией, (сортовое общество)силовым подавлением оппозиции и индивидуальных свобод, а также стремлением к мобилизации общества и тотальному контролю над обществом.


Ты написал про российское сообщество, буква в букву, там рафинированый фашизм.

Не забыв, себя, высший сорт )
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:04

  Hotab написав:stm

питання демографії вас також взагалі не мають цікавити, це не ваше.


Вже і горіхи , украдені в парку у білок, не допоможуть

flyman писав, що він офігенний ІТ.
20 ойро за час, не меньше

І збір горіхів )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 08 лис, 2025 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:05

fox767676

Ты себя перевербуй )
